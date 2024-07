Fotos de Agatha Moreira e Nicolas Prattes para novela da Globo encantam público

'Mania de Você', na qual os atores Nicolas Prattes e Agatha Moreira viverão um casal, entrará no lugar de 'Renascer' como novela da 21h

A TV Globo está pronta para sua próxima novela, que assumirá o lugar de Renascer, às 21h, na programação da emissora, e revelou imagens dos protagonistas de Mania de Você, Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira). Nesta quarta-feira (3), o público reagiu nas redes sociais sobre a escolha dos atores para assumirem os papéis e pareceram avaliar a química dos dois, à príncipio, como positiva.

No enredo, Agatha viverá uma jovem cercada por uma vida de luxos, proporcionada pelo padrasto Molina (Rodrigo Lombardi), mas apaixonada por Rudá, interpretado por Nicolas, um rapaz de origem simples e engajado nas causas ambientais. Ainda que o romance dos dois seja intenso e de loga data, os dois terão de enfrentar as provocações do personagem de Lombardi, que fará de tudo para manter a herdeira longe do namorado. Segundo a emissora, em nota à imprensa, a novela também tem Chay Suede e Gabz.

Após o anúncio ao público, os amantes de novelas reagiram a escolha dos colegas de profissão para o papel, avaliando a química transmitida a princípio pelos dois: "Essa foto tem uma energia de novela dos anos 2000. Olha essa pose", escreveu um usuário do X. "Vai ser um show de atuação!", opinou o outro. "Eles vão arrebentar!", comentou um admirador dos artistas.

Trabalho após um susto na neve

O anúncio de Agatha na novela vem meses após a atriz passar por um susto durante uma viagem a Courchevel, na França. A artista estava esquiando quando se atrapalhou ao longo do passeio e sofreu um acidente, quebrando o pé. A artista dividiu com seguidores o momento em que esteve no hospital e quando contou ao namorado Rodrigo Simas sobre o acidente.

Para tranquilizar os fãs, a artista fez um vídeo mostrando tudo o que aconteceu: "Fica aqui a tour completa do pezinho, mas tá tudo bem por aqui, viu... só queria contar tudo pra vocês como foi, já que por um milagre do destino eu gravei muita coisa no celular".