Saiba qual será a data de estreia da próxima novela de Glória Perez

A próxima novela de Glória Perez ganhou data de estreia! Saiba quando o novo projeto da autora brasileira será exibido na TV Globo

Conhecidas por grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, como Barriga de Aluguel (1990), O Clone (2001), e A Força do Querer (2017), a autora Glória Perez já tem data marcada para voltar à programação da TV Globo com uma nova trama. As informações são do NaTelinha.

Segundo apuração do veículo, a emissora pretende estrear o próximo projeto da dramaturga no dia 20 de outubro de 2025. Lembrando que ela renovou contrato por longo prazo com a Globo no final de maio.

Ainda sem título definido, a trama virá na sequência do remake de Vale Tudo, que tem lançamento previsto para 31 de março. Mas antes, a emissora colocará no ar, em 9 de setembro, a novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro - assim, Renascer se despede do público no dia 6 do mesmo mês.

Ainda de acordo com informações do site, Glória ainda está trabalhando na pesquisa e desenvolvimento da sinopse de sua próxima novela. A direção de Dramaturgia estuda repetir a parceria da veterana com o diretor Rogério Gomes, o Papinha, já que a dupla foi bem-sucedida em A Força do Querer.

Vale ressaltar que como o profissional não possui mais um contrato de exclusividade com a emissora, é preciso um novo acordo com a Globo. No último ano, ele liderou os trabalhos de Guerreiros do Sol, que será disponibilizada no Globoplay em 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Perez (@gloriafperez)

Gloria Perez 'pede música no Fantástico' com sucessos no Globoplay

Nesta semana, três novelas de Gloria Perez estão entre os dez conteúdos mais consumidos do Globoplay. O feito comprova a longevidade do trabalho da autora e reforça seu império na teledramaturgia brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria celebra essa conquista e abre o coração ao falar sobre seu objetivo enquanto escritora: "Alcançar a dimensão do humano".

Salve Jorge (2012), A força do querer (2017) e Caminho das Índias (2009) são as obras da autora que ocupam o top dez mais consumidos do Globoplay, que mesmo depois de tantos anos, essas novelas continuam atuais e sucesso entre o público. Gloria analisa que apesar do tempo passar, o sentimento humano permanece o mesmo e esse é seu principal objetivo: capturar a essência e complexidade da experiência humana.

"O que eu sempre busquei, nos meus trabalhos, foi alcançar a dimensão do humano. Penso que quando a gente consegue chegar aí, a obra permanece, independente do tempo. Tudo muda: a época, a moda, os costumes, mas o essencial do ser humano permanece. Os sentimentos, as paixões que nos movem são as mesas desde sempre", declara Gloria Perez. Confira a entrevista completa!