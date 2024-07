Cássio Gabus Mendes opina sobre remake de Vale Tudo: 'Pode dar resultado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Cássio Gabus Mendes comenta sobre o remake de 'Vale Tudo' e relembra importância desse trabalho em sua carreira

Nas últimas semanas, foi noticiado que a TV Globo está organizando a escalação de alguns atores para o remake de Vale Tudo, um dos maiores sucessos de audiência da emissora. O ator Cássio Gabus Mendes (62) integrou o elenco original da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, ele opina sobre o remake: "Pode dar resultado".

Na primeira versão da novela, Cássio deu vida ao personagem Afonso Roitman, filho de Odete Roitman (Beatriz Segall), considerada por muitos como a maior vilã da teledramaturgia brasileira. O ator revela que não foi convidado para o remake de Vale Tudo e confessa que soube da nova versão pelos jornais.

"Eu não fui convidado, eu nem sabia, eu vi pela imprensa. Não fui convidado para fazer nada". Cássio Gabus Mendes celebra o retorno da novela e declara que a obra continua atual: "Pode dar resultado, é uma grande novela, com certeza, uma das principais novelas que nós temos na história, pode ser que dê certo sim", avalia.

Atualmente, está sendo comum a TV Globo apostar em remakes, Cássio Gabus Mendes menciona que não é contra essa adaptação de obras clássicas: "Está sendo normal, uma coisa sem problemas, já fizeram vários remakes, estão acontecendo vários remakes por que não [fazer] Vale Tudo? Pode ser interessante".

SEU SUCESSOR

Com relação a quem deve interpretar Afonso Roitman, Cássio Gabus Mendes reforça que atualmente o cenário da teledramaturgia brasileira conta com diversos talentos jovens, por conta disso, não gostaria de opinar qual ator deveria ficar com esse personagem.

"Temos vários talentos jovens muito bons, muito talentosos, uma geração de rapazes muito interessantes. Isso depende muito. É muito difícil indicar alguém. Eu tenho certeza absoluta que temos vários talentos com total capacidade para [interpretar] esse personagem forte", declara.

Cássio compartilha que guarda boas recordações de Vale Tudo: "Não é só lembranças da novela, mas quando você fala de Vale Tudo ou das outras novelas dos anos 1980, eu trago comigo não só o dia a dia da novela, mas como era minha vida, o que passava. Os anos 80 foram muito bons para mim na minha vida profissional, aprendendo com muita gente e realizando trabalhos importantes", finaliza.

VALE TUDO ATUALMENTE?

No final de 1989, uma pergunta parou o Brasil: Quem matou Odete Roitman? Só que agora, em 2024, a pergunta é outra: Quem será Odete Roitman? Segundo o Jornal Extra, Fernanda Torres está cotada para interpretar a grande vilã do remake. Esse é um dos principais papéis da teledramaturgia brasileira.

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake será escrito por Manuela Dias. A novela ficará no lugar de Mania de Você, e pretende marcar a celebração dos 60 anos da emissora.