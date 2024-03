Autor descarta falar de Vale Tudo e se coloca como espectador: 'Não me sinto confortável'

Aguinaldo Silva, único autor vivo da primeira versão de 'Vale Tudo', prefere não comentar sobre o remake da novela

No final de 1989, uma pergunta parou o Brasil: Quem matou Odete Roitman? Não é segredo para ninguém que a TV Globo está planejando o remake de Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A nova versão parece que está decolando e alguns nomes já começaram a ser cotados.

O único autor vivo de Vale Tudo é Aguinaldo Silva (80), ele foi procurado pela CARAS Brasil para falar do remake. Apesar disso, Silva comenta que prefere não opinar sobre a nova versão: "Já que sou o único autor [vivo] da novela e não fui consultado, prefiro ser apenas um futuro espectador".

Nesta quarta-feira, de acordo com informações divulgadas pela Coluna Play, do Jornal O Globo, as atrizes Natália do Vale (71) e Malu Galli (52) estão cotadas para interpretar Odete Roitman, vilã eternizada por Beatriz Segall (1926-2018). Aguinaldo Silva comenta que não quer opinar sobre quem deve interpretar a personagem.

Apesar disso, no ano passado, o autor não escondeu seu favoristimo pela atriz e humorista Nany People (58) para interpretar Odete. Além disso, em 2023, Silva utilizou de suas redes sociais para propor o nome de Cris Vianna (46) para interpretar Raquel, papel que foi de Regina Duarte (77).

Vale Tudo foi originalmente escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Gilberto Braga e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake será escrito por Manuela Dias. Ela ficará no lugar de Mania de Você, novela que vai substituir Renascer. O retorno do clássico da teledramaturgia brasileira é para comemorar os 60 anos da emissora.

Outros trabalhos

Aguinaldo Silva encerrou seu contrato com TV Globo em 2020, após quatro décadas de vínculo exclusivo. Seu último trabalho na emissora foi em O sétimo guardião (2018). Em suas redes sociais, o autor fez uma publicação para esclarecer sua saída da TV.

"Não aguento mais ouvir pessoas a perguntar nas ruas porque não escrevo mais novelas. Aos 80 anos, ficar diante do computador oito a dez horas por dia durante um ano, sem tirar folga... Vocês querem que eu morra antes da hora?!", declarou Aguinaldo.

Ele é conhecido por diversos folhetins de sucesso no horário nobre, como Tieta, Senhora do Destino, Império, A Indomada, Fera Ferida, entre muitos outros.