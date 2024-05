Entre passeios e trabalho, Paolla Oliveira mostra sua rotina em Portugal

Em Portugal para trabalhar em um projeto secreto, Paolla Oliveira mostra sua rotina no país e como balanceia sua carreira com os passeios; veja!

A atriz Paolla Oliveira está passando um tempo em Portugal para um projeto secreto, do qual ela ainda não revelou muitos detalhes. No entanto, a artista está aproveitando sua passagem pelo país para turistar e curtir alguns passeios pelos pontos turísticos locais.

Nesta terça-feira, 30, a famosa compartilhou um vídeo em seu perfil oficial do Instagram, onde mostrou sua rotina em Portugal. Balanceando trabalho com sua vida pessoal e lazer, Paolla mostrou suas diversas sessões de maquiagem e cabelo para curtir o dia e gravar seu projeto secreto.

Ela ainda mostrou sua rotina intensa de treinos na academia, mostrando que mesmo longe de casa, não deixa de manter os hábitos saudáveis. Exibindo vários looks belíssimos, a namorada de Diogo Nogueira também mostrou alguns trechos de seus passeios, que tiveram até uma pausa para abastecer o carro.

"Os dias por aqui estão mais ou menos assim!", escreveu Paolla na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs se encantaram com os registros. "Eu amo, Paolla toda feliz! Amo te ver assim", declarou um internauta. "Servindo muito carisma, beleza e looks em Portugal", disse outro. "Amando você em Portugal", disparou mais um.

Paolla Oliveira mostra sua intimidade com Diogo Nogueira

Mesmo viajando, a atriz Paolla Oliveira fez questão de fazer uma homenagem de aniversário para seu amado, o cantor Diogo Nogueira. Na última sexta-feira, 26, dia em que ele completa 43 anos, ela compartilhou uma declaração especial para ele.

Abrindo a intimidade e exibindo vários momentos inéditos ao lado dele, a musa mostrou todo seu amor pelo eleito. Divertindo-se muito, trocando carinhos e vivências, o casal protagonizou diversas experiências junto.

"Parabéns com todo meu amor @diogonogueira_oficial. Salve sua vida, os caminhos, os momentos e as novas conquistas", escreveu Paolla Oliveira para o aniversariante. Nos comentários, os internautas admiraram os pombinhos. "Tem casal que parece que nasceu um pro outro. Que sintonia", opinaram. "Casal mais amado do Brasil", disseram outros.