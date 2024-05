Após 5 anos sem viajar, Letícia Cazarré vai para Roma com Juliano e filho caçula

Influenciadora mostrou nas redes sociais momentos antes de embarcar e disse que viagem será breve; Letícia Cazarré está acompanhada de marido e filho

Letícia Cazarré compartilhou com seus seguidores do Instagram nesta segunda-feira, 20, que ela e seu marido, Juliano Cazarré e Estêvão, o filho caçula do casal, estão indo aproveitar férias curtas em Roma, Itália.

A influenciadora contou que a viagem será rápida, apenas para resolver alguns compromissos, passear um pouco e rezar: “Depois de cinco anos e meio sem viajar para fora do brasil, hoje eu juliano e Estevão estamos indo para uma viagem rapidinha porque a gente não pode ficar muito tempo fora de casa. Vai ser muito legal! Se Deus quiser vou mostrar tudo para vocês aqui, acompanhem com a gente", disse ela antes de embarcar no avião.

A correria também se deve ao fato deles não poderem ficar muito tempo fora de casa, já que ainda tem outros cinco filhos. Vale lembrar que eles também são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, quatro anos, Maria Madalena, dois anos, e Maria Guilhermina, um ano e meio.

Letícia diz que Juliano Cazarré "não ajuda de madrugada"

A stylist compartilhou recentemente detalhes da rotina com os seis filhos do casal. Em sua conta no Instagram, ela abriu uma caixa de perguntas e falou sobre a organização dos quartos dos pequenos e sobre a divisão de tarefas com o marido.

Ela contou que as crianças são acomodadas em quatro cômodos diferentes. "Gaspar e Madalena dividem um quarto. Vicente e Inacio dividem outro. Guilhermina [que trata uma cardiopatia rara] tem um quarto de home care. Estêvão [de dois meses] vai ter um quarto só pra ele porque é muito bebezinho e os outros já têm rotinas agitadas", disse ela.

A bióloga também falou sobre como ela e Juliano se dividem em relação aos cuidados com os filhos após uma seguidora com filho recém-nascido relatar que não recebe “ajuda” do marido de madrugada. "Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite)", iniciou.