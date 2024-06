Jeniffer Nascimento curte viagem deliciosa com filha e marido, Jean Amorim

Celebrando a semana em família, Jeniffer Nascimento curte tempo de descanso em viagem deliciosa com sua filha, Lara, e o marido, Jean Amorim

A atriz Jeniffer Nascimento está aproveitando um tempo de descanso em família. A artista está viajando com seu marido, o também ator Jean Amorim, e a filha do casal, Lara, de 5 meses. Juntos, eles estão curtindo um resort em Rio Quente, Goiás.

Na última quarta-feira, 12, a famosa comemorou o Dia dos Namorados ao compartilhar um clique de sua pequena família aproveitando uma das piscinas do local para se refrescarem juntinhos. Na foto, a pequena Lara apareceu dormindo no colo do papai, enquanto Jeniffer posou abraçadinha com seus dois amores.

Mais cedo, eles estiveram em uma piscina infantil com sua pequena. À noite, o casal aproveitou um momento a sós em um jantar romântico em seu 10º Dia dos Namorados juntos.

"O dia dos namorado tá diferente e mais completo do que nunca. É tanta história. 10 anos de #jenian", escreveu Jeniffer em uma publicação em seu Instagram oficial. Na ocasião, ela também resgatou algumas fotos do passado do casal.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Filha de Jeniffer Nascimento rouba a cena ao surgir com look estiloso

Recentemente, Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com a filha, Lara. A menina, que está com cinco meses, é fruto de seu relacionamento com o ator Jean Amorim.

Ao compartilhar as fotos no feed do Instagram, a atriz contou que a herdeira foi acompanhá-la em uma gravação, e o look dela acabou chamando a atenção. Para a saída com a mamãe, Lara surgiu usando um vestido branco, estampado com vários corações vermelhos. Além disso, ela completou o look com um sapatinho e uma tiara de laço, ambos vermelhos. Já Jeniffer optou por um vestido rosa.

"Acompanhando a mamãe em mais um dia de gravação", escreveu a artista na legenda da publicação, ganhando vários elogios dos seguidores. "Lindas", disse uma seguidora. "Muito estilosa essa gatinha!! Puxou a mamãe", escreveu outra. "O look do dia da Lara", observou uma fã. "Duas princesas", falou mais um.