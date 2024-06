Maya Massafera confirma nova cirurgia na voz e comenta memes na web

Após rumores, Maya Massafera confirma que passará por nova cirurgia na voz e comenta memes de pessoas lhe imitando na web; confira!

A influenciadora digital Maya Massafera confirmou que irá realizar nova cirurgia na voz. Após o colunista Leo Dias afirmar que ela iria realizar o procedimento novamente ainda em junho, a famosa afirmou que terá que refazer o procedimento cirúrgico.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 19, Maya falou sobre a operação. "Quero começar falando que eu estou ótima e feliz da vida! Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus só essa cirurgia entre todas que eu fiz que deu B.O. Então estou no lucro! Tive que esperar 3 meses para refazer com toda cautela necessária! Os 3 meses vão finalizar agora e já estou com a cirurgia marcada, aqui em SP e tá tudo ótimo", detalhou.

"Vou refazer aqui em SP mesmo e quando vocês menos esperarem vou falar: gente já fiz e tá tudo certo", garantiu a influenciadora. Anteriormente, ela havia relatado que havia ficado rouca e não tinha alcançado o resultado esperado com a primeira operação.

Maya ainda aproveitou o momento para responder algumas dúvidas e explicou o porquê preferiu ficar um tempo sem falar na internet. "Algumas dúvidas que vocês têm: por que não falo mesmo assim? Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo!", explicou.

Ela ainda afirmou que esse momento de silêncio tem sido um grande ensinamento em sua vida. "E vou falar uma coisa e não me leve a mal. Mas está fazendo muito bem pra mim não estar falando muito. Aprendendo a meditar, a não falar m*rda, a falar só o necessário", disse.

Por fim, Maya ainda comentou sobre os memes na internet, que lhe imitam mandando beijinhos e corações com a mão, ao invés de falar em vídeos. "E eu ri absurdamente muito esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim e dica: leve isso pra vida! Quando sentir uma energia estranha, beijinho, coração e fui! Kkkkk", finalizou ela com um conselho bem-humorado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

O que Maya Massafera já disse sobre sua cirurgia de voz?

No fim de maio, Maya Massafera deu alguns detalhes sobre sua cirurgia de voz, realizada após sua transição de gênero. Rebatendo críticas de que havia ficado muda, a influenciadora explicou que passou por alguns problemas e não tinha alcançado o resultado desejado.

"Eu não estou muda gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca. Por isso fico poupando de falar muito (...) Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca", esclareceu Maya, que ainda disse, na época, que talvez iria refazer a cirurgia.

"Explicando resumidamente, depois explico com calma: 1uando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não", afirmou ela na época.