Ex-âncora do Fantástico, Cláudia Cruz vira vendedora de orquídeas

Casada com Eduardo Cunha, Cláudia Cruz deixa o jornalismo e vira vendedora de flores; jornalista foi âncora do 'Fantástico' e 'Jornal Hoje'

A ex-âncora do Fantástico e do Jornal Hoje, a jornalista Cláudia Cruz, mudou de profissão e atualmente é vendedora de orquídeas. Casada com o político Eduardo Cunha, ela deixou a vida da comunicação na TV em 2003 e agora é empresária de um negócio de flores.

A loira lançou a Maison de l’orchidée, localizado no Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, marca especializada em arranjos de orquídeas permanentes. Na rede social da marca é possível ver que bom gosto e elegância são vendidos em forma de arranjos.

"Fui comprar umas orquídeas pra minha casa. Achando tudo muito caro, resolvi montar uns arranjos. Meu marido (o ex-presidente da câmara dos deputados Eduardo Cunha) achou o máximo e sugeriu-me fazer disso um negócio. Na hora, fiquei muito assustada, mas, na mesma semana, procurei um nome, patenteei, selecionei espécies de orquídeas, portadores, cursos no Rio e SP. A Maison nasceu nove meses depois", contou a Cláudia ao site Lu Lacerda.

Completando 56 anos neste 19 de junho, a jornalista também é sócia do esposo em outras empresas. Vale lembrar que além de âncora na TV Globo, ela foi voz da companhia de telefonia TELERJ, onde acabou conhecendo Eduardo Cunha.

Nos anos 90, a apresentadora trabalhou na emissora carioca até ir para a Record TV, empresa onde ficou até abril de 2003. Além do papel de jornalista e empresária, ela é mãe de duas meninas, uma do casamento atual e outra da relação anterior com o jornalista Carlos Amorim.

Veja por onde anda Cláudia Cruz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arranjos florais Maison de L’Orchidée (@maisondelorchidee.br)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arranjos florais Maison de L’Orchidée (@maisondelorchidee.br)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arranjos florais Maison de L’Orchidée (@maisondelorchidee.br)