Samara Felippo interfere no 'com quem será' em aniversário da filha: "Mãe feminista"

Incomodada com a música 'com quem será' durante o aniversário de sua filha caçula, Samara Felippo interfere na canção e altera sua letra; confira!

A atriz Samara Felippo causou na internet com atitude no aniversário de sua filha caçula, Lara, que completou 11 anos recentemente. Nesta quarta-feira, 19, a famosa mostrou que interferiu no 'com quem será', cantado tradicionalmente após o 'Parabéns Pra Você' em festas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Samara compartilhou um vídeo da festa, onde os convidados logo puxaram a canção após os parabéns na festa. "Com quem será, com quem será que a Lara vai casar? Vai depender, vai depender, se...", iniciou a música, que logo foi alterada pela artista. "Se a Lara vai querer", disse ela, que fez uma cara de brava logo em seguida.

Na legenda, a atriz ainda justificou sua alteração aos seus seguidores: "POV: Você tem uma mãe feminista. Ok? Ok? Ok?", escreveu Samara no vídeo. Ela também logo deu um puxão de orelha em seus seguidores e disse que não gosta dessa música em aniversários.

"A minha cara no início já diz tudo. Chega de todo mundo definir COM QUEM você vai casar e também SE você quiser casar!!! Desde a infância é isso. Um saco! Brincadeirinhas na escola de com quantos anos e com quem vai casar, quantos filhos vai ter, rivalidade feminina. Affe!! Chega disso. Parem de alimentar essa cultura. Sim! Eu faço isso em todos os aniversários quando mandam essa música CHATA. Me julguem no 0800. O choro é livre!", declarou a famosa.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Saiba como foi o aniversário da filha de Samara Felippo

No último dia 27, Samara Felippo usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Lara. A menina completou 11 anos, e celebrou a data especial ao lado dos amiguinhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou alguns registros da herdeira se divertindo com os amigos em um parque com várias atrações. Além disso, ela também posou com a aniversariante e a filha mais velha, Alícia, de 14 anos.

Já na legenda, Samara parabenizou Lara. "Filha, criar filho é uma construção diária, um aprendizado árduo de muita entrega e amor, imensurável amor, incontestável amor. Obrigada por me deixar cuidar de você esses 11 anos bem do jeitinho que sou, sendo firme quando preciso, gentil e vulnerável", começou.

"Obrigada por também acolher minhas dores. Eu sei o quanto você precisa de mim e quero que saiba que preciso muito de você também. Me ajuda? Tenho muito orgulho de ser sua mãe e muita admiração pela menina incrível que você vem se tornando. Feliz toda sua vida!!! Eu te amo, Lara", declarou.