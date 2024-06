Com vestido preto curtinho, Sthefany Brito posa com fãs durante passeio

Nesta quarta-feira, 26, Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para dar um passeio no shopping e esbanjou simpatia ao posar com fãs

Nesta quarta-feira, 26, Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para dar um passeio no Shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz esbanjou simpatia na ocasião e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos.

Além disso, a famosa fez questão de conversar e tirar fotos com fãs. Usando um vestido preto curtinho com uma jaqueta por cima, Sthefany não exibiu muito o barrigão da gravidez do segundo filho, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky. Ela já é mãe de Antônio Enrico, de três anos.

O último trabalho de Sthefany Brito na TV foi na novela Reis, exibida pela RecordTV em 2022, em que ela deu vida à personagem Laísa.

Barrigão

A atriz Sthefany Brito curtiu a primeira festa junina de seu filho com o empresário Igor Raschkovsky, o pequeno Enrico, de 3 anos. Grávida do segundo herdeiro, a famosa compartilhou fotos exibindo seu barrigão no evento.

No domingo, 23, a estrela postou os registros de seu look para o momento especial com a família e brincou sobre ter deixado o abdômen de fora por não ter uma roupa junina que coubesse nela.

"Mais um cadinho da mamis junina na única roupa que de última hora foi possível...", disse a artista ao exibir o look com cropped quadriculado de cor vermelha e branca.

Sthefany Brito ainda falou sobre o evento de seu primogênito. "Primeira festa junina na escola do Enrico e foi muito especial! Até o irmão estava lá animadinho na barriga da mamãe! Melhor coisa desse mundo é poder viver esses momentos do lado do meu menino grande…", contou ela sobre a experiência.