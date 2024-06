Sthefany Brito mostra barrigão na festa junina do filho: 'Única roupa'

Grávida de seu segundo filho, Sthefany Brito mostra barrigão na festa junina do primogênito; atriz brincou sobre não ter roupa que caiba

A atriz Sthefany Brito curtiu a primeira festa junina de seu filho com o empresário Igor Raschkovsky, o pequeno Enrico, de 3 anos. Grávida do segundo herdeiro, a famosa compartilhou fotos exibindo seu barrigão no evento.

Neste domingo, 23, a irmã de Kayky Brito postou os registros de seu look para o momento especial com a família e brincou sobre ter deixado o abdômen de fora por não ter uma roupa junina que coubesse nela.

"Mais um cadinho da mamis junina na única roupa que de última hora foi possível...", disse a artista ao exibir o look com cropped quadriculado de cor vermelha e branca.

Sthefany Brito ainda falou sobre o evento de seu primogênito. "Primeira festa junina na escola do Enrico e foi muuuito especial! Até o irmão tava lá animadinho na barriga da mamãe! Melhor coisa desse mundo é poder viver esses momentos do lado do meu menino grande…", contou ela sobre a experiência.

Veja as fotos de Sthefany Brito mostrando barrigão em festa junina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito chama a atenção com barriga de 'Barbie grávida'

A atriz Sthefany Brito mostrou como está sua barriga ao completar 26 semanas de gestação. Na terça-feira, 11, a famosa compartilhou fotos que tirou no espelho e impressionou com o formato de seu abdômen.

Esperando seu segundo menino, a artista, que já é mãe de Enrico, de 3 anos, chamou a atenção ao exibir a barriga marcadinha e foi até comparada com a boneca Barbie. Isso porque, a região está bem parecida com a versão do brinquedo grávida.

"Bom dia! Por aqui 26 semanas de nós dois", contou a irmã de Kayky Brito. Nos comentários, ela foi muito elogiada. "E a barriguinha de Barbie voltou! Tá linda!", falaram. "Parece uma bonequinha, não envelhece, tá linda", escreveram outros. Veja as fotos da barriga marcada aqui.