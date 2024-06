Franciely Freduzeski desabafa após ser mal tratada em fila: 'Cansada'

A atriz Franciely Freduzeski fez um longo desabafo em suas redes sociais após ser mal tratada no aeroporto por estar na fila preferencial

Franciely Freduzeski usou as suas redes sociais para fazer um longo desabafo após ser mal tratada na fila de um aeroporto. A atriz tem fibromialgia, uma síndrome clínica que causa muita dor no corpo, principalmente na musculatura. Sendo assim, a artista tem o direito garantido por lei de utilizar filas preferenciais. Além disso, Franciely sempre usa o cordão de girassol, que identifica pessoas que possuem enfermidades não aparentes, como fibromialgia e lúpus.

"Gente, vou fazer um vídeo sobre um incidente que acabei de passar no aeroporto e estou cansada de passar por isso. Tenho prioridade, por lei, tenho laudo, tenho um monte de coisa. E sou super mal tratada todas as vezes porque estou inteira, não estou rasgada, não estou sangrando. E sou super mal tratada, principalmente pelos idosos. Porque eles acham que são mais velhos e têm direito e só eles têm direito. Hoje uma moça veio discutir comigo. Tinha uma fila de mais de dez pessoas atrás de mim, ela veio na minha frente e me pediu desculpa por entrar na minha frente. Falei: 'Minha senhora, a senhora não tem que pedir desculpa para mim, a senhora tem que pedir desculpa para uma fila inteira'. E ela falou para mim o seguinte: 'Não tenho que pedir desculpa para ninguém, muito menos a você que não tem nada'. Aí falei: 'Tenho, sim, tenho laudo e tenho fibromialgia'", contou ela.

Em seguida, Franciely contou que as pessoas tendem a desconfiar da sua condição por ela ser jovem. "Aí a moça que estava com ela, que é responsável por ela, que é o que mais me admira, uma moça jovem, entendeu? Ela fala assim: 'Você tem fibromialgia?' Por quê? Porque estou inteira? Porque me visto bem? Porque me cuido? Tenho que ficar acabada? Tenho que ficar mais ainda chorando dentro de casa e acabar com a minha vida? Gente, chega disso! Que palhaçada. Sou super mal tratada pelas pessoas e, principalmente, pelos idosos. Está na hora de idoso também começar a ler sobre o que é fibromialgia e parar com essa palhaçada de olhar para a pessoa jovem e ficar enchendo o saco e dizendo que a gente não tem nada. Estou cansada! Sou super educada, sou uma pessoa que trato muito bem os idosos, quero trabalhar com eles, respeito super, mas o tempo todo sou mal tratada", concluiu.

Na legenda da publicação, ela seguiu seu desabafo. "Estou extremamente cansada de ser humilhada pelas pessoas, principalmente em aeroporto. Ontem fiz uma live falando abertamente sobre fibromialgia e a importância das pessoas darem importância às doenças invisíveis. Pelo amor de Deus, deixem de ser ignorantes, leiam, tenham compaixão, parem de julgar, principalmente porque vocês estão vendo uma mulher inteira, bonita, atriz e bem vestida. Hoje luto por todos que têm fibromialgia com unhas e dentes e vou continuar lutando. Mas estou cansada de ser mal tratada, cansada de ser olhada como uma mulher fresca. Só Deus sabe o que passei para poder estar viva hoje. Por mais respeito e educação, por favor", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Franciely Freduzeski (@franfreduzeski)

Vontade de voltar a atuar

A atriz Franciely Freduzeski pode ser vista na reprise da novela América, no Canal Viva. Na trama, ela deu vida à divertida Conchita. No entanto, a artista precisou focar em sua saúde após ser diagnosticada com fibromialgia.

"A fibromialgia me atrapalhou em tudo. Meus relacionamentos, no trabalho, na sociedade, na família. Penso em voltar a atuar, sim, principalmente no teatro. Cinema sempre foi minha paixão. Mas não tenho nenhum projeto no momento porque precisei me dedicar a mim mesma. Me sentir segura novamente para qualquer coisa", disse a atriz em entrevista ao GShow.