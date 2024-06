Estrela de Eliana já foi apagada de sua vaga no SBT

Após Eliana assinar contrato com a Globo, o SBT toma atitude e apaga o nome dela de vaga no estacionamento

A apresentadora Eliana está em uma nova fase de sua carreira após ficar 15 anos no SBT. Na última semana, ela assinou contrato com a Globo e sua apresentação oficial no novo canal acontecerá neste domingo, 30. Com isso, o SBT tomou uma atitude sobre algo que era reservado para a artista.

A emissora já apagou o nome dela que ficava abaixo de uma estrela vermelha na vaga do estacionamento. Na emissora de Silvio Santos, os grandes comunicadores possuem vagas reservadas com seus nomes e Eliana era uma das artistas que tinha o seu nome estampado no chão.

Agora, o influenciador digital Rico Melquiades esteve no SBT e mostrou que a vaga de Eliana já está sem nome. Nos stories do Instagram, ele exibiu a vaga com o nome apagado.

Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT em grande estilo. Na semana passada, ela fez uma edição especial do seu programa para marcar a última edição e também ganhou homenagem no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel.

Poucos dias depois, a loira já assinou o contrato com a Globo e comemorou a novidade em sua vida profissional.

Rico Melquiades mostrou que o nome de Eliana já foi apagado de vaga no SBT - Foto: Reprodução / Instagram

Eliana fala sobre a ida para a Globo

A apresentadora Eliana é a nova funcionária da TV Globo e já fez o seu primeiro compromisso na emissora. Ela foi entrevista pela equipe do Fantástico e contou alguns detalhes sobre a nova fase de sua carreira após ficar no SBT por 15 anos.

Nesta sexta-feira, 28, alguns trechos da conversa dela foram divulgados pela emissora. Eliana contou que está emocionada em fazer uma mudança profissional aos 50 anos. “Que coisa bonita. É lindo de ver”, contou ela. Inclusive, ela contou que sente um frio na barriga apesar de toda a sua experiência. “Não posso fingir costume, estou feliz demais”, declarou.

Em outro momento, a apresentadora comentou sobre o seu sucesso com os telespectadores. “Eu acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe”, declarou.