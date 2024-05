Eliana desabafa sobre saída do SBT em reta final das gravações

Após 15 anos de trabalhos, Eliana desabafou sobre últimos dias de gravação no SBT; apresentadora deixará a emissora em junho

Após 15 anos no SBT, Eliana irá se despedir da emissora de Silvio Santos em junho de 2024. Mas as despedidas já começaram nas redes sociais da apresentadora. Nesta quinta-feira, 23, ela fez um desabafo sobre o 'misto de emoções' neste momento de reta final.

Eliana chegou de jatinho em Londrina, no Paraná, e anunciou a próxima convidada do programa. "@anacastelacantora, querida estou chegando”, escreveu Eliana na legenda da publicação.

"Últimas gravações para o Programa Eliana. Misto de emoções, né @tiagobarnabe, @fabigomes1, @chefandreiapimentel, @fabiozoomp?”, completou ela, em uma foto ao lado da equipe.

A apresentadora Eliana e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até junho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

Eliana é cotada para assumir lugar de outra apresentadora

A apresentadora Eliana é cotada para comandar um programa que já é sucesso na telinha da Globo. De acordo com os colunistas Daniel Castro e Luciano Guaraldo, do site Notícias da TV, a loira poderia assumir o comando do The Masked Singer Brasil após a saída de Ivete Sangalo da Globo.

Ivete vai se afastar do cargo de apresentadora por um tempo ao encerrar a atual parceria com a Globo. Com isso, o posto no The Masked ficará vago. Com isso, a possível ida de Eliana para a emissora após encerrar o contrato com o SBT pode levá-la ao comando do programa musical em 2025. Vale lembrar ainda que o diretor do The Masked Singer Brasil é Adriano Ricco, que é o marido de Eliana.

No entanto, a Globo ainda não confirma negociações com Eliana, já que ela ainda está no SBT até junho. O futuro profissional da apresentadora só deve ser revelado quando ela sair da emissora de Silvio Santos.