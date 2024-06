Eliana: Sensitiva faz previsões sobre o futuro da apresentadora

A apresentadora Eliana encerrou o contrato com o SBT. Que tal saber o que o futuro reserva para ela? Sensitiva fez previsões sobre a loira

A apresentadora Eliana se despediu do SBT no último domingo, 23, ao comandar a última edição do Programa Eliana no domingo da emissora. Agora, ela ainda não revelou quais são os seus próximos passos na carreira. Enquanto isso, a consultora espiritual Kelida Marques fez questões sobre o futuro da comunicadora.

A sensitiva apontou qual deve ser o caminho de Eliana fora do SBT. “Eliana começa apresentando um programa voltado para o público feminino em um canal fechado da emissora. Em seguida, o futuro reserva a divisão de palco com um homem na TV aberta, mas que também não pode ser tão positiva para a apresentadora. Mas para que tudo isso aconteça, Eliana passará por um processo de redescobrimento profundo”, contou ela.

Então, a consultora espiritual falou sobre a personalidade da apresentadora. "Ela sempre foi uma pessoa que se cobrava muito. Durante os últimos anos, Eliana foi muito severa com ela mesma, sempre tentando ser a melhor no que fazia. Então, para que seu programa possa estrear na Globo, antes passará por um processo de reciclagem e autoconhecimento. Ainda nesse início, a apresentadora precisará lidar com muito julgamento. Além disso, ela tem que tomar cuidado com as inclinações e tendência a se isolar e querer ficar sozinha", declarou.

Eliana mandou mensagem para Silvio Santos

Neste domingo, 23, foi ao ar o último programa de Eliana no SBT. A apresentadora está saindo da emissora após 15 anos no ar e aproveitou sua despedida para mandar uma mensagem para Silvio Santos, dono do SBT e responsável por lhe descobri-lá nos anos 90.

Ao vivo, a loira se emocionou ao falar sobre seu 'chefe' e fez questão de lhe agradecer por seu apoio ao longo dos anos. "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado", iniciou ela, citando o afastamento do apresentador da emissora desde 2022.

Em lágrimas, Eliana se declarou para Silvio Santos. "Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente. Te proteja, lhe dê muita saúde para que você curta sua vida neste momento, porque você está num novo ciclo, ao lado de pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos eu vou levar para sempre. Obrigada por tudo e por tanto", finalizou.