Graciele Lacerda divide opiniões com calça vermelha e decote: 'Pior'

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, divide opiniões ao ousar no look e apostar em meia calça vermelha além de decote; confira

A noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda, deu o que falar com um look nada discreto que apostou para um show do sertanejo em Campina Grande, na Paraíba. Nesta quinta-feira, 27, ao mostrar fotos da produção ela deu o que falar e dividiu opiniões com as escolhas nada convencionais.

Ao eleger uma meia calça vermelha, de tom vibrante, sapatos da mesma cor, a musa fitness ficou com a parte de baixo toda na cor e, na parte de cima, colocou um blazer cinza. Graciele Lacerda ainda deu um toque mais ousado ao dispensar o sutiã e deixar o decote à mostra. O resultado dividiu opiniões e ela reagiu ao ver os comentários criticando seu estilo.

"Mais um pouco de ontem. E desse look que eu amei! As cores cinza e vermelho estão super em alta no inverno/24, e as meias coloridas são tendência. O Blazer oversized acrescenta estilo e elegância para um look bem ousado e despojado", explicou seu look cheio de informação.

Nos comentários, a famosa recebeu elogios, contudo, alguns internautas não conseguiram digerir a informação de moda que ela quis passar com o look. "Graci, essa roupa foi a pior que você já colocou", opinaram. "Aí deus, respeito sua opinião, mas eu me senti linda assim", respondeu a noiva do sertanejo.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Graciele Lacerda mudou o visual e surpreendeu ao dar adeus ao seu cabelão. Recentemente, ela chamou a atenção com sua mudança de aparência. Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do cantor mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, ela perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.

