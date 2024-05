Após suspeita de gravidez, Graciele Lacerda mostra perda drástica de peso

Questionada sobre gravidez por conta de mudança de peso, Graciele Lacerda mostra seu antes e depois após emagrecimento recente; veja

A noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora fitness Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar seu antes e depois dos últimos tempos. Após ser questionada sobre estar grávida por aparecer com alguns quilos a mais, a empresária chamou a atenção ao exibir seu emagrecimento.

Dona de um programa que ajuda a emagrecer com saúde, a eleita do sertanejo então mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, Graciele Lacerda então perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos.

Vale lembrar que, recentemente, a influenciadora foi questionada sobre estar grávida. Muito educada e simpática, ela explicou o que aconteceu com seu corpo. "Não. Engordei mesmo. Estou falando nos stories", respondeu a famosa.

A noiva de Zezé então explicou o que houve: "Esse período de dezembro até março, é um período que eu me permito mais mesmo, é um período que eu viajo mais, tem as férias do mô, a gente viaja pra fora, então é um período que eu me permito comer outros tipos de alimentos, vocês sempre vão me ver nessa época dessa forma, mas não quer dizer que eu engordo, por que? Porque eu tenho um estilo de vida na maioria dos meses que eu adoto, que é comer saudável, comer sem alimentos inflamatórios".

Graciele Lacerda vence processo contra hater

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou mais uma vez que não deixará barato os ataques que sofre na rede social. Em seus stories, a musa fitness contou que venceu um processo na justiça contra um hater que estava realizando as postagens maldosas fora do Brasil.

Isso mesmo, a pessoa estava fazendo os posts contra a eleita do sertanejo de um aparelho da Europa. Mesmo com a distância, os advogados de Graciele conseguiram identificar e pedem que o perfil seja derrubado, caso isso não aconteça a multa será de até R$ 100 mil. Saiba mais aqui.