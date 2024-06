Cátia Fonseca mostra sua marmita do dia: ‘Prático né?’

Nos bastidores do seu trabalho na Band, a apresentadora Cátia Fonseca surpreende ao mostrar o que leva em sua marmita: ‘Eu fiz’

A apresentadora Cátia Fonseca surpreendeu ao contar que é adepta da marmita em sua rotina de trabalho. Ela comanda o programa Melhor da Tarde, na Band, e almoça em seu camarim. Nesta semana, a artista mostrou o que leva em sua marmita para a refeição.

Em um dia de trabalho, Cátia contou que levou uma marmita vegetariana e dividida em dois potes. Um deles tinha as sobras do jantar em sua casa. "Essa aqui a gente teve um jantar lá em casa e eu fiz uma berinjela”, disse ela, que também mostrou o outro potinho de marmita. "E ainda um arroz, que eu sempre deixo congelado e abobrinha grelhada com fiozinho de azeite. Prático né?”, afirmou.

Além disso, a apresentadora aproveitou para dar a receita de sua berinjela grelhada. “Uma berinjela que você passa sal e pimenta, passa na farinha de trigo, um fiozinho de óleo na frigideira e dá uma grelhadinha. Coloca berinjela, molho, mussarela - essa aqui é de búfala - e vai fazendo por camada e finaliza com mussarela. Depois só esquenta”, afirmou.

Veja a marmita de Cátia Fonseca no vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Catia Fonseca (@catiafonseca)

Cátia Fonseca curte noitada com o marido

A apresentadora Cátia Fonseca aproveitou uma noite tranquila no final de maio para curtir uma noitada ao lado do marido, o diretor de TV Rodrigo Riccó. Os dois fizeram uma rara aparição juntos ao prestigiarem o show da cantora Dionne Warwick em São Paulo, que teve o apoio de CARAS.

Discretos na vida pessoal, os dois vivem um relacionamento longe dos holofotes, mas abriram uma exceção na chegada ao evento e posaram juntinhos. Abraçados, eles esbanjaram simpatia antes do início do show.

Atualmente, Cátia Fonseca comanda o programa Melhor da Tarde, na Band.