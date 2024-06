Nomofobia: Especialista faz alerta sobre doença de Leda em Família É Tudo

Na novela Família É Tudo, Leda foi diagnosticada com nomofobia. Entenda o problema e saiba como se prevenir

Leda (Grace Gianoukas) foi diagnosticada com nomofobia no capítulo de Família É Tudo levado ao ar nesta quinta-feira, 27, na Globo. A personagem da novela escrita por Daniel Ortiz (52) desencanou do novinho Guto (Daniel Rangel) e passou a investir em um aplicativo de relacionamento. No entanto, seu desejo em encontrar um novo amor acabou se transformando em um problema psicológico pouco conhecido e cada vez mais comum em tempos em que o digital prevalece entre as pessoas.

Para desvendar a nomofobia, a CARAS Brasil conversa com a psicóloga Letícia de Oliveira, especialista em comportamento. Ela explica que a nomofobia é o termo usado pela comunidade médica para se referir ao medo irracional de ficar sem o aparelho celular.

"A pessoa acredita que ela cria motivos racionais, justificando o que ela precisa. É muito similar ao funcionamento do toque, então a pessoa acredita que se ela não verificar a chave, a fechadura ou o gás, ela vai ter problemas com relação a isso. Então a nomofobia entra, ela funciona muito parecido e ela se enquadra num padrão de toque, que nada mais é do que um transtorno de ansiedade", explica.

"A pessoa fica com uma ideia obsessiva que é amenizada pelo comportamento de estar com o celular, de mexer no celular. É como se fosse uma muleta ali, uma bengala, pra ela se sentir um pouco mais segura", ressalta a profissional.

Os sintomas da nomofobia, doença de Leda em Família É Tudo

Na trama das sete, Júpiter (Thiago Martins) tenta desesperadamente fazer a mãe parar de usar o celular. No início, a personagem age por ciúmes da mãe encontrar um namorado, mas ao perceber que a rotina profissional na Mancini Music está sendo afetada por causa dos sintomas iniciais, decide levá-la ao SPA para fazer um detox digital. Veja os principais sinais da nomofobia:

Irritabilidade

Insegurança

Dificuldade para se concentrar

Ansiedade extrema

Medo

"Os principais sintomas são ansiedade extrema, insegurança, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, baixa concentração, porque naquele momento ela se sente tão vulnerável de não estar com o celular, de não ter um recurso, de perder algo, uma informação importante, ou de não ter um recurso para poder chamar alguém caso precise, e tem acontecido com muita frequência com adultos, mas ainda mais frequente com adolescentes, que vieram da geração sempre com o celular, porque os adultos de hoje não tinham rede social, celular, WhatsApp... então acabam lidando de uma forma um pouco melhor, mas muitos adultos hoje se sentem até... pelados. A sensação é que a sua vida tá no celular e que você está perdendo. Tá perdendo, tá passando coisas e você tá deixando de aproveitar, de ter controle e de uma certa maneira poder se prevenir e participar", conta.

De Oliveira ressalta a importância de viver o presente e usar o digital somente quando necessário. Se permitir a vivenciar o que acontece ao seu redor pode ajudar no processo de compreensão de que o aparelho celular deve ser usado com moderação.