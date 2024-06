Hariany Almeida faz desabafo sobre TDAH: 'Muito difícil'

Hariany Almeida fez um desabafo em suas redes sociais sobre o diagnóstico de TDAH e comentou sobre algumas das suas dificuldades

A ex-BBB Hariany Almeida usou as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o diagnóstico de TDAH. A famosa afirmou que é muito difícil para quem lida com isso.

"As pessoas romantizam o TDAH, mas para quem tem, é muito difícil. Eu cresci cheia de dificuldades na minha vida e não é engraçado. É uma mistura de dificuldade com culpa", começou ela em seu Instagram Stories. Em seguida, ela comentou sobre suas dificuldades. "Perdi a aula porque esqueci meu livro lá. Isso é uma coisa que vai ficar martelando na minha cabeça o dia inteiro. Cansei de ficar com trauma por esquecer as coisas. Esses dias esqueci o filtro ligado na casa do meu namorado e começou a cair um monte de água. A gente tem muito problema de foco, não consigo ir levando as coisas para frente. Preciso estar na adrenalina. Minha maior motivação é o desespero. Deixo as coisas sempre para última hora".

Hariany também relembrou sua época de escola. "Na escola, eu não entendia nada. Morria de medo de me perguntarem alguma coisa. Eu ia apresentar trabalho e ficava desesperada, porque eu não conseguia aprender, só decorar. Também tenho facilidade em perder amizades, porque se a pessoa não está no meu dia a dia, eu esqueço de manter contato. Mas não é porque eu não amo".

Para concluir, a famosa comentou sobre o lado positivo de ter TDAH. "Nós somos extremamente inteligentes e quando eu tenho hiperfoco, isso faz com que eu vire uma máquina. Fico o dia inteiro pesquisando, indo atrás. Nós também somos bem-humorados, compreensivos, não somos estressados. A maioria das pessoas que eu conheço que têm são dispersas, engraçadas e compreensivas".

O Transtorno de Défict de Atenção e Hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida.

Luta espiritual

Hariany Almeida também usou suas redes sociais para fazer outro desabafo e revelou estar passando por uma luta espiritual.

"Estou passando por uma luta espiritual muito grande. Às vezes aparecem pessoas que tentam tirar nosso brilho, mas não conseguem. O mundo está do jeito que está e as pessoas não aprendem...", iniciou.

Sem revelar se o desabafo era direcionado a uma pessoa específica, Hariany continuou: "Soberba, arrogância, competição, manipulação, não leva a nada. A vida é um sopro, e ao mesmo tempo que você tem tudo, você pode não ter nada. Sempre que alguém tentar colocar vocês para baixo, não revidem se igualando como a pessoa é. Tentem falar de Deus, porque é isso que as pessoas precisam, e quem é da luz incomoda que é da escuridão".