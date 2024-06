Filha de Celso Portiolli ganha espaço na programação do SBT; saiba detalhes

Laura Portiolli, de 22 anos, filha mais velha do apresentador Celso Portiolli, está prestes a ganhar chances no SBT; saiba detalhes!

Laura Portiolli, de 22 anos, filha mais velha de Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal no SBT, está prestes a ganhar chances na emissora de Silvio Santos. Isso porque, em breve, a emissora começará a exibir o podcast apresentado pela jovem na internet.

A atração vai ao ar na faixa SBT Podnight, que vai ao ar nas madrugadas e leva os principais podcasts da internet para a TV. Laura é a apresentadora do PodC Mais, uma variação do programa comandado por seu próprio pai na web.

A informação foi confirmada por Portiolli durante o matinal Chega Mais, na última sexta-feira, 28. Segundo as informações do F5, da Folha de S. Paulo, a previsão de estreia é para o mês de agosto, quando a emissora faz aniversário. "A Laura vai estar aqui no SBT agora, no PodNight, vai entrar o podcast dela", disse o apresentador. Segundo ele, apenas a filha mais velha quer ser apresentadora em algum momento.

"O Pedro não quer saber muito. A Luana eu achei que ia para a televisão, mas não quer saber. Não sei. Eu faço igual meu pai: ‘Faça o que você quiser, depois não venha reclamar’. Então cada um que siga seu caminho, descubra seu talento, sua vontade", disse ele.

Filha mais velha de Celso Portiolli curte noitada em São Paulo

Recentemente, Laura Portiolli (22), marcou presença na festa de aniversário da atriz e apresentadora Maisa Silva (21). Simpática, a jovem posou para as fotos dos paparazzi na entrada do evento e exibiu toda a sua beleza. Para a noitada entre amigos, ela apostou em um vestido preto básico e completou o visual com meia-calça combinando. Vale lembrar que Laura e Maisa são amigas de longa data. Leia mais aqui!

Celso Portiolli também tem mais dois filhos, Pedro, de 19 anos, e Luana, de 16 anos. Ele é casado com Suzana Marchi.