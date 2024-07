Eliana revela novidade da nova temporada do Saia Justa: "Me chamou atenção"

A apresentadora Eliana é a nova contratada do Grupo Globo e vai comandar a nova temporada do Saia Justa. E ela falou mais sobre a novidade

A apresentadora Eliana é a nova contratada do Grupo Globo e já tem data para estrear seus novos projetos no GNT e na TV Globo. Entre os novos projetos, ela vai comandar a nova temporada do Saia Justa, que estreia no dia 7 de agosto. Ao GShow, ela falou mais sobre a novidade.

"Tem uma coisa que me chamou bastante atenção e que a gente vem discutindo, que é a proximidade das saias, das mulheres. Uma forma que a equipe encontrou de deixar a gente mais próxima uma das outras é o sofá diminuir um pouquinho. A gente vai poder se olhar mais, se tocar. Então, aguardem um Saia Justa de maior acolhimento, de grandes respostas e trocas incríveis. "O sofá vai diminuir para aumentar a nossa conexão", adiantou.

Aos 51 anos, a apresentadora pretende levar seu momento de maturidade ao programa. "Vai haver a comunicadora, como vocês já conhecem, toda essa expertise em falar com a câmera, em brincar, em conduzir. Mas, acima de tudo, a mulher vai falar mais alto nesse momento. Foi incrível, foi emocionante receber esse convite", disse.

Durante o papo, Eliana contou também o que o público pode esperar da nova temporada."Estamos todas superalinhadas pra fazer um programa bacana, descomplicado, gostoso, onde a gente possa não só ficar no sofá, mas às vezes sentar no chão também, dar aquela relaxada, né, sobre os assuntos, sobre a vida. Essa sou eu hoje, com a idade que tenho, com a maturidade, com tudo que eu vivi, e quero aproveitar esse encontro no sofá para dividir todas as minhas experiências", analisou.

Lembrança marcante

A loira falou ainda que a primeira formação do programa foi marcante."Fernanda Young, Rita Lee, Marisa Orth, a Mônica (Wadvogel) como âncora. Lembro de momentos icônicos, de muita descontração dessa turma no sofá. Lembro de um momento de acolhimento absoluto da Fernanda Young, juntamente com a Rita Lee. A Fernanda, falando um texto, em algum momento embarga a voz, e aí a Rita Lee pega e continua. É o que eu acredito muito. Elas deixaram essa marca pra nós mulheres e a gente quer perpetuar", recordou.