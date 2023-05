Filha mais velha de Celso Portiolli curte noitada em São Paulo

Filha mais velha de Celso Portiolli, Laura Portiolli curte a festa de aniversário de Maisa Silva em São Paulo

Discreta, a filha mais velha do apresentador Celso Portiolli, Laura Portiolli (22), marcou presença na festa de aniversário da atriz e apresentadora Maisa Silva (21). A festa aconteceu na noite de segunda-feira, 22, em São Paulo, e aconteceu madrugada à dentro.

Simpática, Laura posou para as fotos dos paparazzi na entrada do evento e exibiu toda a sua beleza. Para a noitada entre amigos, ela surgiu com um vestido preto básico e completou o visual com meia-calça combinando. Vale lembrar que Laura e Maisa são amigas de longa data.

Celso Portiolli também tem mais dois filhos, Pedro, de 19 anos, e Luana, de 16 anos. Ele é casado com Suzana Marchi.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Celso Portiolli fala sobre o BBB

O apresentador Celso Portiolli (55) comentou sobre os rumores de que podeira apresentar o Big Brother Brasil, da Globo, no futuro. Sucesso com o programa Domingo Legal no SBT, ele confessou que não gostaria de mudar de trabalho, mas teria uma condição para aceitar um suposto convite.

“Não é para mim. É uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas pagando bem eu faço”, disse ele no podcast PodCats. Inclusive, ele relembrou que seu nome já apareceu em pesquisas sobre um futuro apresentador do reality show.

“Já saiu muito tempo atrás uma pesquisa, e eu tinha ganhado essa pesquisa para apresentar o BBB”, comentou.

Portiolli ainda comentou que tem amizade com Ana Furtado (49), que é esposa do diretor Boninho (61), e com a atriz Tata Werneck (39). “Eu conhecia a Ana Furtado através do Instagram e do Whatsapp. A gente conversava há muito tempo, e quando eu vi a Ana pela primeira vez foi agora. Aí fui tirarfoto. Ela, a Ana Furtado, que é uma graça de pessoa, e também a Tata Werneck, que é um amor, única que pergunta 'como você está, como está a saúde'. Então eu tenho um carinho muito grande pelas duas”, comentou.