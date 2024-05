Só dívidas? Belo e Gracyanne não teriam bens acumulados, diz colunista

Após anúncio do fim do casamento, Belo e Gracyanne não teriam muito o que dividir; segundo colunista o casal acumula dívidas e não bens

Parece que Belo e Gracyanne Barbosa não tem muitas coisas para dividirem após o divórcio, segundo noticiado pelo portal Leo Dias. Isso porque, o casal não teria dinheiro guardado, mas sim teria acumulado dívidas.

Conforme divulgado pelo jornalista do Fofocalizando, do SBT, o cantor e a influenciadora digital não seriam muito responsáveis com as contas, não realizando alguns pagamentos e juntando alguns débitos por aí.

Ainda segundo informações do site, o casal em todo esse tempo junto nunca teria quitado o pagamento de um carro. Além disso, como é de conhecimento público, Belo teve uma dívida com o ex-jogador Denilson.

No ano passado, o artista teria pago a pendência, da época do grupo Soweto, com o marido de Luciele Di Camargo. No início o valor seria de R$ 300 mil e chegou a R$ 7 milhões com juros e correção monetária.

Após o fim do casamento, Gracyanne Barbosa tem postado com frequência várias publicidades em sua rede social, principalmente propagandas de produtos de beleza e de saúde já que ela é vista como uma das musas fitness mais conhecidas do país. Já Belo estaria fechando shows por R$ 700 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pires (@belo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Belo falou da separação na TV

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo.

Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal. "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", completou o artista.