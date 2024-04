No aniversário do irmão, Ticiane Pinheiro mostra tradição da família

Seguindo tradição de família, Ticiane Pinheiro mostra como foi o aniversário do único filho homem de Helô Pinheiro; veja as fotos

O único filho homem de Helô Pinheiro com Fernando Pinheiro, Fernando Mendes Pinheiro Junior, fez aniversário nos últimos dias e as fotos da comemoração foram compartilhadas na rede social por Ticiane Pinheiro, que exibiu a família unida e seguindo sua tradição no evento.

Como de costume, a esposa de César Tralli, sua mãe, irmãs, pai e o aniversariante foram todos vestidos com a mesma cor escolhida. Dessa vez, eles optaram pelo rosa claro e combinaram para festejarem os 44 anos do herdeiro da Garota de Ipanema.

"Ontem comemoramos o aniversário do meu irmão amado @fefepinheirojr e como tradição, eu, meus pais e minhas irmãs fomos "combinandinhos". Meu irmãozinho amado, você é especial em todos os sentidos. Menino de um coração gigante, que ajuda e se preocupa com todos, muito carinhoso, emotivo, engraçado e risonho. Que vc tenha muita saúde, muito amor e seja sempre muito Feliz! Te amo muito e estarei sempre ao seu lado!", declarou-se a loira para o aniversariante.

Para quem não sabe, Fernando é o caçula de Helô. Aos três meses de vida, ele sofreu uma bronquiolite e teve falta de oxigenação no cérebro. O problema lhe causou sequelas, as quais ele carrega por toda a vida.

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro comemorou o aniversário de seu cunhado, o irmão de César Tralli, com um jantar em um restaurante. A apresentadora da Record TV encantou ao compartilhar os cliques raros com a família do esposo.

