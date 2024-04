Thiago Arancam faz festa luxuosa para o aniversário do filho Francisco

Thiago Arancam se inspira no tema do musical O Fantasma da Ópera para o aniversário do filho. Veja as fotos

O cantor Thiago Arancam celebrou o aniversário do filho Francisco em grande estilo. A família escolheu o tema do musical O Fantasma da Ópera para a celebração ao se inspirarem no espetáculo no qual o cantor brilhou nos palcos brasileiros.

A comemoração aconteceu em um buffet de Alphaville, na Grande São Paulo, no último final de semana e contou com capricho em todos os detalhes. Francisco comemorou os seus 5 anos de vida vestido como o protagonista do musical histórico e ainda cantou ao lado da amiga Antonella, que é filha de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr.

A decoração da festa foi feita com inspiração no cenário do musical e o menu contou com vários doces, incluindo pirulitos de cristal, doces personalizados, algodão doce e donuts.

Francisco é fruto do casamento de Thiago Arancam com Aline Frare, com quem ele também teve Angelina, de 1 ano e 10 meses.

Festa da filha de Thiago Arancam

O cantor Thiago Arancam e a esposa, a empresária Aline Frare, comemoraram o aniversário da filha, Angelina, em grande estilo. Em junho de 2023, eles organizaram uma festa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, com o tema de Confeitaria da Minnie.

A aniversariante roubou a cena durante a festa ao usar um vestido encantador nas cores rosa e branco e também tiara inspirada na personagem Minnie. A festa contou com decoração luxuosa e com direito a mesa do bolo com doces personalizados.

Antes do Parabéns, o papai coruja cantou para a filha, incluindo a música Como É Grande O Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos. “Mais um momento mágico em nossas vidas! Foi uma felicidade sem igual podermos comemorar o primeiro aninho da nossa princesa com nossos familiares e tantos amigos queridos e especiais”, disse ele.

Fotos: Mariana Tessaroto