Renascer: Bebê de Teca vai nascer com condição fora do comum. Saiba o que é

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Teca (Livia Silva) dará à luz bebê intersexo. A criança terá duas genitálias, uma masculina e uma feminina. Esta condição foi abordada na primeira versão da novela Renascer na década de 1990, quando a personagem Buba (Maria Luisa Mendonça) era hermafrodita, termo que não é mais usado hoje em dia para a condição.

O autor do remake, Bruno Luperi, decidiu abordar o assunto da criança intersexo por meio do bebê de Teca para abordar temas tabus desta condição. A notícia sobre a condição do bebê será dada pelo personagem Augusto (Renan Monteiro), que vai perceber a característica incomum assim que a criança vier ao mundo. Então, ele explicará para todos o que isso significa.

O bebê será levado a um médico especialista, que vai indicar que a mãe do bebê escolha se ele vai ser menino ou menina. Então, o médico diz que a cirurgia para definir um dos gêneros deverá ser feito o mais breve possível. Porém, Buba não permite que isso aconteça. Ela diz que a criança vai escolher o seu gênero quando crescer e que não será uma decisão deles. Então, ela diz para que o bebê seja registrado com ambos os gêneros.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 20 a 25 de maio:

Capítulo 103 - Segunda-feira, 20 de maio

Rachid diz a Norberto que está com saudades de Iolanda e não teme Egídio. Bento conta ao pai que está gostando de Lu. Teca conta para Lu que estudou sé até a 3ª serie e parou de ir à escola quando sua mãe morreu. Buba visita o túmulo da avó e é surpreendida com a chegada da mãe. Meire diz que sente saudades de Buba, mas não consegue entender a sua transição de gênero. As duas conversam e Meire pede perdão a filha. Lu dá um selinho em Bento, mas avisa que enquanto ele não crescer, não terão nada sério entre eles. Buba e Décio se despedem, emocionados. Lu avisa Morena que Teca pediu para morar com ela. Morena fica intrigada. Buba, acompanhada de Augusto, visita a mãe, que os recebe com hospitalidade. Meire apresenta Buba como a filha deles e Humberto ofende Buba e diz que não tem filha. Augusto intercede e Buba se impõe para o pai. Egídio volta a assediar Joana. Buba e José Augusto se beijam.

Capítulo 104 - Terça-feira, 21 de maio

Dona Patroa demonstra arrependimento de ter voltado para casa. Joana pensa na proposta de indenização de Egídio a Tião. Buba e Augusto ficam juntos. Morena diz a Deocleciano que estranhou o fato de Teca querer morar com eles. Bento conta a Augusto que José Inocêncio quer fazer um teste de DNA no filho de Teca. Joana fica aflita quando Egídio lhe comunica que aguarda a funcionária em sua casa, conforme combinado. Sandra percebe que Dona Patroa está apaixonada por Rachid. Joana conta a Dona Patroa sobre o acordo que Egídio fez com ela. Dona Patroa orienta Joana a se encontrar com Egídio e levar Tião. Inácia tem um mau pressentimento quando não encontra Teca em casa.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 22 de maio

José Inocêncio revela a Pastor Lívio a vontade de ter a carta que a mulher de Rachid, Marianinha, escreveu para Maria Santa. Teca ameaça fugir se Mariana não deixá-la ficar na casa de Morena. Neno e Pitoco levam Du ao encontro de Buba. Buba conversa com Augusto e diz que Teca tem o direito de saber que Du está vivo. Joana conta a Tião que Egídio quer dormir com ela em troca do dinheiro. Rachid confidencia a Sandra que tem intenção de se casar com Dona Patroa. José Inocêncio sonda com Bento se é possível tirar João Pedro de seu testamento. Teca tem uma visão do dia em que Belarmino foi assassinado.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 23 de maio

Morena se assusta quando Teca afirma que o tiro que feriu José Inocêncio e matou Belarmino foi dado pela arma fixada em sua parede. Inácia revela a Pastor Lívio sua desconfiança sobre Teca. Mariana fica apavorada ao acordar com Teca mirando a arma de Belarmino contra ela. José Inocêncio discute com Inácia, que critica o patrão por não aceitar o casamento de João Pedro. Tião tem receio de que o plano para enganar Egídio não dê certo. Marçal estranha o fato de Dona Patroa querer ir à casa de Jacutinga. Joana exige, na frente de Tião, que Egídio dê o dinheiro prometido para o marido.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 24 de maio

Egídio entrega o dinheiro para Tião e manda o funcionário ir para casa. Joana avisa a Egídio que cozinhará antes de passar a noite com o patrão. Dona Patroa e Tião flagram Egídio assediando Joana. Dona Patroa surge no momento e garante a Joana e Tião que eles podem ir embora em segurança. Sob a ameaça de Marçal e outros capangas, Tião é obrigado a devolver o dinheiro de Egídio. Dona Patroa vai embora e deixa Egídio definitivamente. Inácia aconselha Teca a contar a José Inocêncio que o filho que ela espera não é de Venâncio, e avisa à jovem que irá apoiá-la. Dona Patroa leva Tião e família para a casa de Jacutinga. Egídio se sente derrotado por ter perdido Joana. Tião sofre por sua família.

Capítulo 108 - Sábado, 25 de maio

Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Eriberto que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Buba. Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Buba. Rachid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião.