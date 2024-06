Alma Gêmea: Relembre o final trágico da vilã Cristina na novela

A vilã Cristina, interpretada por Flávia Alessandra, terá um final trágico na novela Alma Gêmea. Relembre o desfecho da megera!

Atualmente, a novela Alma Gêmea é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo. Assim, o público pode se emocionar novamente com a história de amor de Rafael (EduardoMoscóvis) e Serena (Priscila Fantin). E também sentir raiva com as maldades de Cristina, interpretada por FláviaAlessandra.

O final da vilã, inclusive, foi um dos pontos altos da trama escrita por Walcyr Carrasco. Cristina faz um pacto com o diabo nos primeiros capítulos da novela e a entidade vem buscá-la no último capítulo da história, exibida originalmente em 2005.

No final de Alma Gêmea, a megera consegue o que tanto queria e se casa com Rafael, mas sofre com o desprezo dele, que é apaixonado por Serena. Em um surto de raiva, Cristina coloca fogo no ateliê de Luna (Liliana de Castro), primeira esposa de Rafael. O homem fica gravemente ferido e sofre maus tratos da vilã.

Após ser resgatado por Serena, Rafael consegue se recuperar, mas ainda volta à mansão para um embate final com Cristina. Após ser culpada pela morte dos pombinhos, a vilã volta à casa, que está pegando fogo, para tentar resgatar as joias. No entanto, a megera é consumida pelas chamas e levada pelo diabo para dentro do espelho, que se quebra em vários pedaços.

Atriz de Alma Gêmea abandona carreira

Longe das telinhas desde 2009, a atriz Cecília Dassi, que atualmente pode ser vista na reprise da novela Alma Gêmea, na Globo, mudou radicalmente de profissão. A atriz abandonou a carreira após seu último trabalho no filme Gonzaga: De Pai pra Filho, em 2012, para se tornar psicóloga.

Na televisão, a atriz viveu papéis em tramas de sucesso como dando vida à inesquecível Sandrinha na novela Por Amor, em 1997, e Beatriz no sucesso O Beijo do Vampiro, em 2002. Após se formar e começar a atuar como psicóloga, Cecília passou a utilizar o seu Instagram para abordar temas que envolvem a saúde mental, o que aguçou a curiosidade do público que queria saber o motivo da mudança.

Na época, a atriz concedeu uma entrevista à Donna e contou que inicialmente, quando decidiu cursar Psicologia aos 17 anos, não tinha clara a intenção de mudar radicalmente a sua carreira, porém começou a se perceber menos conectada com o ofício de atriz: “Estava me percebendo menos conectada com a carreira de atriz. Ao mesmo tempo, fui me encantando pela psicologia e percebendo que fazia muito mais sentido para mim. Foi uma transição natural. Quando o meu contrato na Globo acabou, eu não tinha mais interesse em continuar nessa carreira, já tinha terminado a faculdade, estava ansiosa para poder realmente investir na carreira da psicologia. Estudar mais e começar a atender, a atuar mesmo como psicóloga", disse.