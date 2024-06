Larissa Manoela diz que recusou papel para novela: ‘Seletiva'

Larissa Manoela reflete sobre momento da vida em que precisa escolher seus trabalhos e recusou papel em novela que terá Maisa no elenco

A atriz Larissa Manoela confirmou que se recusou um papel na próxima novela das 6 da Globo. Após especulações, ela contou que precisou escolher seus próximos projetos, mas não nega que possa voltar a fazer novela no futuro.

Larissa foi cotada para a novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo, mas não aceitou o trabalho. Com isso, a emissora chamou Maisa para interpretar a vilã da história.

"Eu, agora, estou muito seletiva. Eu gosto da abertura de poder falar sobre os trabalhos e o que a gente faz. Eu nunca fecho as portas, estão sempre abertas porque eu amo novela. A gente é da dramaturgia, a gente gosta do cinema, a gente gosta do teatro. Acontece que, em determinados momentos, a gente é obrigado a escolher e optar por alguns caminhos”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Então, ela celebrou a novidade de ver Maisa na Globo. "Eu tenho certeza que vai ser uma linda novela. Agora foi divulgado que é a Maisa, estou tão feliz por ela! Nossa amiga que a gente vibra tanto. Vai ser mais um super sucesso e a gente já está trocando figurinha”, afirmou ela.

Larissa Manoela celebra seu casamento

A atriz Larissa Manoela está completando seis meses de casamento com o ator André Luiz Frambach! Há poucos dias, a artista compartilhou um vídeo encantador do casal, que curtiu um dia de praia juntinhos, e aproveitou para celebrar essa data tão especial com seus seguidores.

"Nossa história de amor é a minha favorita. E não porque ela é como as de conto de fadas que são perfeitas e terminam com um final feliz. 1º porque a nossa não existe um fim e 2º porque ela é sim per (feita) pra nós. Porque nós escolhemos contá-la dia após dia e por isso ela continua a ser escrita. Há 6 meses escrevemos nosso capítulo favorito até agora. Dizem que casar não é só maravilhas. A gente passa por altos e baixos mas a gente escolhe passar por isso junto e aí eu penso, isso não é uma maravilha? Sorte de quem encontra sua diferente metade até porque se fôssemos iguais que graça teria?", iniciou Larissa.

E continuou: "Temos sim muitos pontos em comum mas estamos certos de que se um dia encontrássemos alguém como nós não nos aguentaríamos hahahah. E é por isso que a gente se escolhe na diferença também. A gente vive. A gente sonha. A gente luta. A gente ama! E como ama. Ama até os pontos negativos porque aprendemos com os nossos erros e queremos sempre nos tornar seres humanos melhores. Amamos cada detalhe. Cada segundo. Cada instante! Viver a vida contigo é benção e agradecer por ela todos os dias é prioridade. TE AMO INFINITO".