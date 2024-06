Ana Maria Braga manda recado após Duda Beat expor decepção no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu ao relato da cantora Duda Beat revelando sua chateação ao participar do 'Mais Você': 'Dó'

A apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais para deixar um recado à Duda Beat após a cantora expor uma decepção durante sua participação no 'Mais Você', em 2023. Através de um vídeo em seu Instagram oficial, a comandante do programa matinal da Globo reagiu ao relato e ainda fez um convite.

Recentemente, Duda Beat revelou em entrevista no 'De Frente com Blogueirinha' que ficou bastante chateada ao participar do programa de Ana Maria. Isso porque, na ocasião, ela estava com a cantora Luisa Sonza, que anunciou ao vivo ter sido traída por Chico Moedas, seu namorado à época.

Duda explicou que, tanto Luisa quanto a apresentadora, caíram no choro enquanto a cantora lia uma 'carta aberta' sobre traição. Por conta disso, ela não conseguiu aproveitar a famosa mesa de café da manhã e saiu arrasada da atração.

Agora, após tomar conhecimento de toda a situação, Ana Maria Braga fez questão de convidar a famosa para retornar ao programa e degustar as comidas servidas. "Eu te escutei falando aí que você esteve aqui com a Luísa Sonza, que a gente adora. E aí você ficou olhando [a mesa]…", iniciou a veterana.

"Foi um momento especial mesmo, não é? Você disse que adoraria estar aqui, que a única coisa que você sentia muito e tal foi de não comer nada. Então, nós vamos combinar o seguinte: conta para mim aqui o que você quer comer, que nós vamos preparar uma mesa especial só para você. Tá bom?", completou a apresentadora.

"Dudinha, vimos o vídeo aqui e morri de dó que você não comeu nada naquele dia. Me conta o que você mais gosta de comer que vamos montar uma mesa para você. Tá bom?", complementou Ana Maria Braga na legenda. Nos comentários, Duda Beat fez questão de agradecer o convite: "Não acrediittooo! Pode ser uma mesa bem nordestina de São João Namariaa, vou amar", escreveu a artista.

Bastidores de antigo programa na Record

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os internautas ao recordar detalhes de seu antigo programa na Record TV, de 1996 a 1999. Em participação no podcast 'PodPah', a veterana revelou que precisava levar seus próprios utensílios de cozinha para usar na atração.

De acordo com a comandante do 'Mais Você', da Globo, o cenário era fictício e alguns eletrodomésticos, como a geladeira, eram simulados com pintura. "Não tinha cozinha lá. Eu arrumei um balcão, embaixo coloquei um balde de água, atrás eles desenharam a geladeira", declarou ela.

"Pintaram, fizeram cenário como se fosse um fogão atrás. Não tinha nada e eu trazia coisas de casa: não tinha panelas, não tinha garfo e começou a cozinha assim", completou Ana Maria Braga. Ao longo da entrevista, a apresentadora também revelou como surgiu a ideia do Louro José, seu eterno parceiro de palco; confira detalhes!