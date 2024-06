Renascer: José Inocêncio vai para cama com outra mulher. Saiba quem

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Inocêncio vai viver um affair com outra mulher após se afastar de Mariana

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai encontrar um novo amor. Depois de viver uma grande paixão com Maria Santa (Duda Santos) e se apaixonar por Mariana (Thereza Fonseca), o fazendeiro vai se envolver com Aurora (Malu Mader).

Na história, Inocêncio decide viajar para o Espírito Santo por um tempo. Lá, ele conhece Aurora e se apaixona. Os dois ficam atraídos um pelo outro e logo vão para a cama juntos. Na cena, ele diz que vai dormir, e ela se oferece para dormir com ele. “No meu quarto ou no seu?”, pergunta ela.

Logo depois, Aurora diz que quer ir para a Bahia com Inocêncio para aprender mais sobre as fazendas de cacau.

Inclusive, o fazendeiro ficará tão apaixonado pela nova mulher que vai ter uma atitude radical para se livrar da ex-mulher. José Inocêncio se cansa das reclamações de Mariana e decide oficializar o divórcio. Com isso, ele se oferece para dar sua própria casa para a ex e ainda pagar uma pensão para ela.

Confira o resumo da novela Renascer para os dias 21 e 22 de junho:

Capítulo 131 - Sexta-feira, 21 de junho

Mariana incentiva João Pedro a se associar com outros produtores de cacau para atender à demanda trazida por Bento. Sandra incentiva Dona Patroa a lutar por Rachid. Teca manda Du ir embora, diante de seu desprezo por Cacau. Neno decide ir embora com Du. Maria Santa se despede de José Inocêncio. Dona Patroa convida Rachid para jantar. José Inocêncio orienta Inácia a providenciar um padre para levar a santa para a casa do bumba. Pastor Lívio, Inácia e o padre sentem a dor de José Inocêncio, que anuncia que está esperando o dia de ser levado para o lado de Maria Santa.

Capítulo 132 - Sábado, 22 de junho

Bento diz a Augusto que não confia em Mariana. Marçal informa Egídio sobre o encontro de João Pedro com os produtores. Joana orienta Tião a procurar emprego na fazenda de João Pedro. Morena diz a João Pedro que, se ele não escolher entre Sandra e Mariana, poderá perder as duas. João Pedro deixa claro a Mariana que deseja ficar com Sandra, e pede à mulher do pai que vá em busca de seu caminho. João Pedro afirma a José Inocêncio que nunca aconteceu nada entre ele e Mariana, e avisa ao pai que colocou a madrasta para fora da fazenda. Eliana fica constrangida ao se deparar com Mariana na porta da casa de Egídio, pedindo abrigo.