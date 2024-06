Lauana Prado revela como foi pedida em namoro por Tati Dias: “Helicóptero'"

Namorando a ex-Fazenda Tati Dias, Lauana Prado impressiona ao revelar detalhes do relacionamento e contar como foi pedida em namoro

A cantora sertaneja Lauana Prado surpreendeu ao revelar novos detalhes sobre seu relacionamento com Tati Dias, ex-participante de 'A Fazenda', na última quarta-feira, 26. Além de compartilhar como conheceu a namorada, a artista contou que o pedido de namoro aconteceu a bordo de um passeio muito especial de helicóptero.

Em conversa com a Quem, Lauana revelou que oficializou o relacionamento recentemente, após sua namorada preparar uma surpresa especial para o pedido: "Fui pedida em namoro há poucos dias, foi uma surpresa para mim! A Tati é muito carinhosa, romântica, me levou para um passeio de helicóptero”, iniciou seu relato.

“Em cima de um dos prédios em São Paulo estava o pedido. Foi especial”, Lauana se derreteu pelo gesto romântico da amada e contou que a conheceu através das redes sociais: “Nos conhecemos pela internet, ela me mandou um direct e começamos a conversar", a sertaneja detalhou o início do romance com a influenciadora digital.

"Tem sido incrível, a Tati chegou na minha vida quando estou vivendo muitas coisas boas, importantes, no lado pessoal, na minha carreira? Veio para somar em tudo isso”, Lauana se derreteu pela amada. Vale lembrar que Tati assumiu o relacionamento há poucos dias ao publicar uma foto ao lado da cantora para ressaltar o quanto está apaixonada.

“Encontrei alguém que entrou na minha vida do nada e assim, sem perceber, mudou tudo. Alguém que, mesmo com medo de se entregar demais e sair machucada, me deixou chegar mais perto e me encantar com esse sorriso que transborda meu coração", a ex-participante de 'A Fazenda' e 'De Férias Com o Ex', iniciou a declaração apaixonada na legenda.

"Encontrei alguém que me faz esquecer com um toque tudo o que antes me deixava triste e me fez, aos pouquinhos, voltar a acreditar que o amor existe. Encontrei alguém que me fez querer viver cada detalhe e ficar mais tarde te olhando deitada, esquecendo do mundo enquanto a gente coleciona girassóis", declarou ela em outro trecho.

Lauana Prado reflete sobre bissexualidade:

Lauana Prado está em um dos melhores momentos tanto na vida pessoal, quanto profissional! Assumindo um namoro com Tati Dias, a cantora refletiu sobre a bissexualidade no sertanejo em entrevista à Quem. A famosa contou que, mesmo com a predominância de homens no meio sertanejo, ela fala abertamente sobre sua orientação sexual.

“Eu sempre coloquei o meu trabalho na frente de qualquer questão pessoal, com profissionalismo e lançando músicas de sucesso. Com as conquistas importantes que tive ao longo de minha carreira, eu conquistei o respeito e o meu espaço no meio”, declarou Lauana, que revelou se pretende explorar a temática LGBTQIAP+ em suas músicas.