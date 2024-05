Ana Hickmann tem vitória na Justiça em processo movido por Alexandre Correa

A CARAS Brasil teve acesso à decisão judicial que rejeita queixa-crime de Alexandre Correa contra Ana Hickmann; equipe do empresário

Ana Hickmann (43) teve uma vitória judicial em um processo movido por Alexandre Correa (50) nesta terça-feira, 21. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) rejeitou a queixa-crime movida pelo empresário, que acusava a apresentadora de comunicação falsa de crime e denunciação caluniosa.

De acordo com o documento que a CARAS Brasil teve acesso, a queixa-crime fazia referência à entrevista que Ana Hickmann concedeu ao Domingo Espetacular em novembro do ano passado , em que afirmou ter sido vítima de violência doméstica por parte do empresário.

Na queixa, Alexandre Correa afirmava "que não há prova suficiente de que teria cometido os delitos investigados", o que seria do conhecimento da modelo. Além disso, ele alegava que Ana Hickmann estaria praticando "comunicação falsa de crime e denunciação caluniosa [...] por ter divulgado tais fatos em plataforma digital de grande alcance."

Porém, a juíza responsável pelo caso rejeitou a queixa do empresário, devido a apresentadora ser vítima de um crime cometido por seu então marido. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de advogados de Alexandre Correa alegou que não tem acesso ao processo, já que a queixa foi movida enquanto ele tinha sua defesa comandada pelo advogado Enio Murad —que não trabalha mais com o empresário desde meados de abril.

Em 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou em um boletim de ocorrência em uma delegacia de Itu, interior de São Paulo, contra o então marido, Alexandre Correa. Os dois tiveram uma briga no dia em sua casa na cidade, e a apresentadora alegou ter sido agredida pelo empresário.

Desde então, os dois vem encarando uma série de processos judiciais e polêmicas envolvendo as empresas que tocavam em sociedade, novos relacionamentos e a criação do filho, Alexandre Hickmann Correa (10) —que presenciou a discussão entre os dois.

