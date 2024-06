Ticiane Pinheiro faz comentário inusitado sobre mesa de Ana Paula Siebert

Ao ver mesa luxuosa de jantar de Ana Paula Siebert na casa de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro faz comentário inusitado; veja o que ela disse

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu ao fazer um comentário inusitado em um vídeo de Ana Paula Siebert, a esposa de seu ex-marido, o empresário Roberto Justus. Nesta quarta-feira, 26, ao ver a postagem de luxo da influenciadora, a mulher de Cesar Tralli reagiu.

Com seu jeito irreverente e mais popular, a herdeira de Helô Pinheiro brincou sobre marcar presença no jantar chique da loira ao deixar um comentário engraçado sobre ela aumentar a quantidade de feijão no banquete. O detalhe é que apenas pratos finos foram servidos na mesa de Ana Paula Siebert e claro que as palavras de Ticiane Pinheiro chamaram a atenção.

"Hoje tem um jantar em casa, mesa em tons âmbar, contrastando com o preto! Gostam?!", compartilhou a eleita de Roberto Justus. A apresentadora da Record TV então escreveu e teve quase duas mil curtidas: "Coloca agua no feijão que estou chegando".

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário da filha de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli. A influenciadora postou fotos do evento e comentou sobre ter ido prestigiar a ex de seu amado.

Esposa de Roberto Justus impressiona com itens de seu lavabo

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar os novos itens para um de seus lavabos no lar luxuoso onde mora com o marido. Em sua rede social, ela postou o vídeo fazendo a mudança na decoração do ambiente e chocou com os acessórios de alto padrão.

A loira então exibiu os novos objetos para o banheiro e contou que eles foram lapidados. Transparentes, com fundo branco e acabamento em dourado, o kit para guardar coisas de higiene foram colocados no cômodo com paredes com papel escuro. Veja como ficou o ambiente aqui.