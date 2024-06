Esposa de Roberto Justus impressiona com itens de seu lavabo: 'Uma joia'

Que luxo! Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, impressiona ao mostrar novos acessórios de um de seus lavabos em apartamento; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar os novos itens para um de seus lavabos no lar luxuoso onde mora com o marido. Em sua rede social, ela postou o vídeo fazendo a mudança na decoração do ambiente e chocou com os acessórios de alto padrão.

A loira então exibiu os novos objetos para o banheiro e contou que eles foram lapidados. Transparentes, com fundo branco e acabamento em dourado, o kit para guardar coisas de higiene foram colocados no cômodo com paredes com papel escuro.

"Detalhes do meu lavabo gostam? Com lapidação feita por artesãos, parece uma joia!", falou a famosa ao mostrar a nova decoração do cantinho de sua casa luxuosa.

Casada com Roberto Justus desde 2015, Ana Paula Siebert teve uma filha com ele, Vicky Justus, de 4 anos, que recentemente teve uma grande festa na fazenda deles com o tema de Pequena Sereia.

Nos últimos dias, a influenciadora marcou presença com o esposo no aniversário de 5 anos de Manuella Pinheiro Tralli, herdeira mais nova da ex-mulher do empresário, a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem ele teve Rafaellla Justus.

Veja a decoração do lavabo da esposa de Roberto Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert fala sobre festa da filha de Ticiane Pinheiro

A influenciadora digital Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de Manuella Pinheiro Tralli, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. Ao lado do marido, o empresário Roberto Justus, a loira foi com a filha deles, Vicky Justus, à festa luxuosa nesta sexta-feira, 21, em um buffet em São Paulo.

Assim como o amado, que falou sobre ter marcado presença no evento da ex-mulher com o apresentador global, Ana Paula Siebert também postou registros da celebração com tema de Enrolados, da Disney. Além de exibir alguns detalhes encantadores da decoração, a loira exibiu os cliques de sua herdeira com Manuella e Rafaella Justus. Veja os cliques aqui.