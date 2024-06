Ana Paula Siebert fala sobre festa da filha de Ticiane Pinheiro: 'Muito'

Após marcar presença com Roberto Justus e sua herdeira na festa da filha de Ticiane Pinheiro, Ana Paula Siebert fala sobre o evento

A influenciadora digital Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de Manuella Pinheiro Tralli, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. Ao lado do marido, o empresário Roberto Justus, a loira foi com a filha deles, Vicky Justus, à festa luxuosa nesta sexta-feira, 21, em um buffet em São Paulo.

Assim como o amado, que falou sobre ter marcado presença no evento da ex-mulher com o apresentador global, Ana Paula Siebert também postou registros da celebração com tema de Enrolados, da Disney. Além de exibir alguns detalhes encantadores da decoração, a loira exibiu os cliques de sua herdeira com Manuella e Rafaella Justus.

"Rapunzel. Ontem foi dia de comemorar a vida da Manu! Que Deus te ilumine muito sempre! Eu admiro muito o amor delas pela @rafapinheirojustus fofuras", escreveu a influenciadora ao fazer o álbum das fotos fofíssimas em sua rede social.

Ainda neste sábado, 22, um dia após a festa antecipada de 5 anos de Manuella Pinheiro Tralli, Roberto Justus postou uma foto de sua família ao lado da de Ticiane Pinheiro. Cesar Tralli então comentou sobre o encontro e boa convivência que todos eles têm.

Veja as fotos do aniversário de Manuella que Ana Paula Siebert postou:

Roberto Justus comemora 11 anos com Ana Paula Siebert

Roberto Justus encantou os seguidores das redes sociais ao se declarar para a esposa, Ana Paula Siebert. Nesta quarta-feira, 12, os dois completam 11 anos juntos e o empresário fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, Justus postou uma foto em que aparece abraçado com a esposa e relembrou o início do relacionamento deles, que começou no Dia dos Namorados. Além disso, ele também falou sobre a família que construíram. Roberto e Ana Paula são pais de Vicky, de quatro anos. Veja a declaração aqui.