Gilberto Gil anuncia sua aposentadoria dos palcos aos 82 anos

Poucos dias após completar 82 anos de idade, o cantor Gilberto Gil revela quando vai parar de fazer shows. A despedida está próxima

O cantor Gilberto Gil vai se aposentar. Neste sábado, 29, a equipe do artista confirmou que ele planeja sua aposentadoria para o ano de 2025 após shows no Brasil, Estados Unidos e Europa.

O astro da música completou 82 anos de idade no último dia 26 de junho e quer encerrar a rotina de shows em sua carreira. Porém, ele vai se despedir apenas dos palcos. O artista planeja continuar na música.

Vale lembrar que ele tem mais de seis décadas de carreira na música e composições de sucesso, além de prêmios, como o Grammy, e dezenas de álbuns lançados. Ele marcou a história da música brasileira ao integrar o Tropicalismo.

Gilberto Gil fez homenagem para a esposa

No Dia dos Namorados, Gilberto Gil,se declarou à esposa, Flora Gil com uma reflexão emocionate sobre o amor nesta quarta-feira, 12. Vale lembrar que o casal está junto há 43 anos e tem três filhos: Bem, de 39 anos, Bela, de 36, e José, de 32.

"Eu acho que o amor concretizado nos vários atos de aproximação entre pessoas que se amam, duas ou três ou quatro ou quantas forem, ao mesmo tempo ou não. De qualquer forma, nesses movimentos todos do amor, que é tudo que move, a questão final é o êxtase no mais intenso e mais completo possível que sempre nos arremessa ao plano do divino, nos arremessa fora da atmosfera do real terreno pra estratosfera do além divino. O amor é sempre isso, é pra isso!", publicou o músico nas redes sociais.

O cantor ainda postou algumas fotos com Flora, nas quais aparece sorridente ao lado da amada. Além de registros em casa, o artista compartilhou fotos em um almoço à beira do mar e durante uma viagem internacional.