Anitta posa com fã durante viagem e semelhança impressiona: 'Gêmeas'

A cantora Anitta foi tietada por uma fã durante sua viagem em Ibiza e a semelhança entre as duas impressionou os internautas

Após se apresentar para uma multidão em Paris, na França, Anitta seguiu sua viagem pela Europa e o destino da vez é Ibiza, na Espanha, para aproveitar o verão europeu. A cantora foi tietada por uma fã em Jondal, um dos famosos beach clubs da região.

Simpática, a artista fez questão de posar ao lado da admiradora e a foto foi compartilhada nas redes sociais. Não demorou para que a imagem viralizasse na web. O que chamou mesmo a atenção dos internautas foi o fato das duas serem extremamente parecidas, a ponto de até mesmo ser difícil de identificar quem é quem.

No X, antigo Twitter, muitos internautas comentaram sobre a imagem e a semelhança. "Parecem gêmeas", escreveu uma internauta. "Eu não sei identificar quem é a Anitta", comentou outro. "Eu tive que pensar um pouco para identificar a Anitta verdadeira", opinou um terceiro.

🚨FAMOSOS: Anitta tira foto com fã em Ibiza e internautas comentam sobre a semelhança entre as duas. pic.twitter.com/YNzDRZ1WKb — CHOQUEI (@choquei) July 1, 2024

Jatinho milionário

Ao que parece, a cantora Anitta está mais poderosa do que nunca. Em uma entrevista para o programa colombiano The Juanpis Live Show', a artista revelou que comprou um jatinho particular por valor milionário que chocou seus fãs. A aeronave é do modelo Gulfstream G100 e é avaliada em nada mais, nada menos do que R$ 40 milhões de reais.

Na conversa, ela confessou que somente usa o jatinho enquanto está no Brasil, mas que prefere não levá-lo para viagens internacionais. "Tenho um avião no Brasil, mas aqui não. Não gosto de voar muito e usar o jatinho o tempo todo, por isso o uso quando estou no Brasil", revelou Anitta.

Logo em seguida, a cantora revelou o motivo de sua escolha. "É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar", confessou ela durante a entrevista.