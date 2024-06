Anitta compra jatinho por valor milionário. Saiba quanto custou!

Em entrevista recente, Anitta revelou compra de jatinho por valor milionário para usar no Brasil; saiba quanto custou a aeronave!

A cantora Anitta está mais poderosa do que nunca! Em entrevista ao programa colombiano 'The Juanpis Live Show', a artista revelou que comprou um jatinho particular por valor milionário de chocou seus fãs. A aeronave é do modelo Gulfstream G100, avaliado em R$ 40 milhões.

Na conversa, ela confessou que somente usa o jatinho enquanto está no Brasil, mas que prefere não levá-lo para viagens internacionais. "Tenho um avião no Brasil, mas aqui não. Não gosto de voar muito e usar o jatinho o tempo todo, por isso o uso quando estou no Brasil", revelou Anitta.

Logo em seguida, a cantora revelou o motivo de sua escolha. "É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar", confessou.

Anitta se assusta com camarim na Alemanha

Após ter marcado presença na Semana de Alta Costura de Paris, Anitta viajou para Alemanha, onde realizará um show da sua turnê internacional A Baile Funk Experience. A cantora se apresentará no Teatro Metropol, que foi construído em 1905.

Nesta terça-feira, 25, a artista esteve no camarim do local e se assustou com o estado de sujeira."Show hoje em Berlim, olhem esse camarim. Caraca, eu amei. Parece que não vê uma faxina há anos, mas eu achei tudo. Caraca, uma vibe lá da minha antiga escola (ISERJ), que tinha um teatro lá e a gente ficava lá assim", disse ela, enquanto filmava o lugar.

Porém, Anitta garantiu que nada atrapalhará o evento. "Estou amando, gente. Eu falei para vocês que essa turnê eu ia fazer do início ao fim uma 'vibérrima', 'espiritualizadérrima'. Do início ao fim. Começamos a segunda parte, estamos como? Só alegria. A antiga eu estava querendo matar todo mundo, agora estou querendo dar abraços em beijinhos em todo mundo que eu amo", disse ela.