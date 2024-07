Luan Pereira para de consumir bebidas alcoólicas: 'Me sentia muito mal'

O cantor Luan Pereira revelou em suas redes sociais que parou de consumir bebidas alcoólicas há algum tempo e celebrou a conquista

Nesta quarta-feira, 3, Luan Pereira contou em seu Instagram Stories que parou de consumir bebidas alcoólicas há algum tempo. Segundo o cantor, ele não se sentia bem ao ingerir álcool e decidiu fazer esse propósito com Deus.

"Ontem eu dei um dos melhores rolês da minha vida sem beber, sem álcool. Faz muito tempo que eu não coloco bebida na minha boca e Deus é maravilhoso porque eu sempre fui assim, aí um tempo comecei a beber para dar uma descontraída e comecei a me sentir muito mal porque aquilo não era eu, eu me sentia outra pessoa no momento e, ao invés de ter aquela sensação boa que muitas pessoas têm, com razão, porque cada pessoa é cada pessoa, eu, ao contrário, me sentia muito mal. Estou feliz demais", disse ele.

O artista ainda complementou afirmando que há muitas crianças que se espelham nas atitudes dele. "Faz muito tempo que eu não bebo... desde que eu fiz o propósito com Deus e assumi a responsabilidade de saber que as crianças se espelham em mim, eu dei uma parada. E faz muito tempo que eu venho tendo uns rolês incríveis sem cachaça. Obrigado papaizinho do céu", completou.

Vida amorosa

Luan Pereira resolveu tomar uma decisão importante sobre sua vida pessoal e fez um propósito com Deus envolvendo sua vida amorosa. Em entrevista à influenciadora Marina Fabris, no quadro Na Estrada, o artista contou que não tem relações sexuais há algum tempo, e pretende continuar assim por enquanto.

"O meu coração… Estou sem beber e sem ter relações há muito tempo, de propósito. Não de propósito, mas por propósito", explicou ele.

Em seguida, Luan falou que está fugindo para não ter relações sexuais com ninguém até que algo se concretize. "Mas eu estou assim, de verdade, fiz esse propósito de não ter relação sexual até essa certa coisa acontecer", ressaltou.