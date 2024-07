Viúva de Chrystian explica carta aberta e fala sobre herança: “Eu sou bacharel em direito”

Em entrevista à CARAS Brasil, Key Vieira fala sobre a relação de Crystian com os filhos, partilha de bens e rebate boatos

Key Vieira (54), viúva de Chrystian, falecido em 19 de junho deste ano, aos 67 anos, está decidida a eternizar ainda mais o legado do cantor e a manter a sua memória intacta. Juntos há 29 anos, a bacharel em direito publicou recentemente em seu Instagram, uma carta aberta rebatendo supostas acusações e agradecendo o carinho dos fãs neste momento doloroso. Em entrevista à CARAS Brasil, a viúva do cantor dá detalhes sobre o momento atual, fala sobre herança e relação de Crystian com os filhos.

“A carta aberta que eu fiz não foi pra atacar ninguém. Eu fiz para defender o Chrystian, o meu marido, dos ataques que aconteceram na internet.” explica.

Crystian era pai de sete filhos, Flávio Alexandre (48), Crystian (40), Yan (38), Yuri (36), Jimmy (31), de relacionamentos anteriores, e João Pedro (22) e Lia (12), de seu casamento com Key.

Sobre a relação dele com os filhos, a viúva de Chrystian afirma: “O Chrystian, como pai, sempre foi maravilhoso. Ele fez tudo que podia para os filhos do outro casamento. Depois eles cresceram e cada um seguiu a sua vida. Mas eu posso falar dos meus filhos, da minha vida com ele. Só isso que eu posso falar. O Chrystian sempre foi o melhor pai que eu poderia ter escolhido para os meus filhos. Um pai presente, atencioso, amoroso, criativo...que graça de pai!”

E fala sobre os enteados: “Quanto aos outros filhos, ele tinha mais contato com dois: o Yan, que mora nos EUA, e o Jimmy, que mora no Brasil e é um doce de rapaz - inclusive ele o chamava pelo apelido de ‘Açúcar’. Essas são as lembranças que eu tenho.”

Key também deixa claro à CARAS Brasil, que a partilha de bens não será um problema: “Essa questão sempre foi muito tranquila. Eu sou bacharel em direito, sempre gostei de pensar que ‘o que é de direito seu, é seu’. Nós não vamos ficar brigando por nada, quem vai definir é a justiça, são os advogados, não sou eu que vou definir. O que for de direito de cada um, tá certo.” finaliza.