Kris Jenner vai passar por cirurgia após descobrir tumor

Integrante da família Kardashian, Kris Jenner será operada aos 68 anos de idade para remover um tumor que foi descoberto recentemente

A influenciadora digital Kris Jenner vai passar por uma cirurgia para remover um tumor. Aos 68 anos, ela contou que foi diagnosticada com um tumor nos ovários e vai precisar ser operada em breve.

Durante um episódio da série The Kardashians, Jenner deu a notícia para sua família durante uma viagem de férias em Aspen. “Eu queria contar uma coisa para vocês. Fui ao médico e fiz meus exames. Eles encontraram um cisto e um pequeno tumor no meu ovário”, disse ela.

E completou: “A doutora disse que preciso retirar meus ovários e estou emocionada porque eles foram úteis. Foi onde todos os meus filhos foram concebidos e onde cresceram, na minha barriga. Portante, este é um lugar muito sagrado para mim. É um capítulo inteiro que acaba de ser encerrado”.

Então, a filha dela, Kourtney Kardashian, comentou sobre como foi receber a notícia. “Eu entendo perfeitamente como minha mãe está se sentindo porque eu sentiria o mesmo. É o seu poder feminino e não significa que esteja tirando quem ela é ou o que ela viveu, mas eu sentimento o mesmo”, afirmou.

Logo depois, o namorado dela, Corey Gamble, deu um presente para ela, que era um casaco de preto, para distraí-la. “Tenho algo para ajudá-la. Eu não quero que fique triste. Você vai chorar pelo menos mais 15 vezes, então só quero que ganhe um presente”, declarou.

Por fim, Kris declarou: “Eu vou ficar bem. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual foi o meu melhor emprego e eu sempre respondo: ser mãe. A maior benção da minha vida foi poder dar à luz seis filhos lindos”.

