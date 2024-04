Kim Kardashian está cansada de briga com Taylor Swift, diz revista

Após ganhar uma suposta indireta em nova canção, Kim Kardashian estaria cansada de sua briga com Taylor Swift; saiba mais!

Na última sexta-feira, 19, a briga antiga entre a cantora Taylor Swift e a socialite Kim Kardashian voltou a chamar a atenção dos internautas. Isso porque a artista lançou a música 'thanK you aIMee', uma suposta indireta para a ex-esposa de Kanye West. No entanto, parece que Kim está cansada dessa história.

Uma fonte próxima à empresária contou sua reação sobre a faixa para a revista People. "Ela já superou isso e pensa que Taylor deveria seguir em frente. [Kim] não entende porque [Swift] continua insistindo nisso", revelou a fonte, que ainda acrescentou. "Faz literalmente anos [que isso aconteceu]".

Para quem não lembra, Taylor Swift e Kim Kardashian possuem uma desavença devido ao ex-marido da socialite, o rapper Kanye West. Isso porque o artista interrompeu o discurso de Swift no VMAs de 2009 e, anos depois, reviveu a história através da música Famous, onde ele afirmou que tornou a cantora famosa com a polêmia na premiação.

A irmã do meio das Kardashians entra na história em 2016, quando ela disse que Taylor estava ciente da inclusão de seu nome da música. Desde então, ela ganhou diversas indiretas nas músicas de Swift, sendo a mais recente no álbum The Tortured Poets Department: The Antology, versão estendida de seu último lançamento.

Entenda a última indireta de Taylor Swift para Kim Kardashian

Na última sexta-feira, 19, Taylor Swift surpreendeu os fãs com a versão estendida do seu mais novo lançamento, o álbum The Tortured Poets Department, contando com mais 15 músicas além das faixas em sua versão original. O que chamou atenção, no entanto, foi a música 'thanK you aIMee', que seria uma suposta indireta para Kim Kardashian.

A música chamou atenção após os fãs notarem que as letras maiúsculas do título da canção formavam o nome de Kim. Além disso, a letra da faixa também teria dicas de que ela seria endereçada para a filha do meio das Kardashians.

"Eu não acho que você mudou muito. Então eu mudei seu nome, e qualquer pista que realmente te define/ E um dia, sua filha chegará em casa cantando uma música que só nós sabemos que é sobre você", dizia a música. Isso seria uma suposta referência à North West, filha de Kim e do rapper Kanye West, que recentemente publicou um vídeo com a mãe dançando Shake It Off, música de Swift.