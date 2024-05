Fernanda Paes Leme relata momento difícil antes da filha nascer: "Deprimida"

Em conversa com os seguidores, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme contou que estava deprimida e precisou busca ajuda médica

Fernanda Paes Leme decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta sexta-feira, 3, e recebeu diversos questionamentos relacionados a maternidade. A mãe de Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, que nasceu no dia 17 de abril, recordou um momento difícil que passou na gestação, falou sobre a cesária e o puerpério.

A primeira pergunta que ela recebeu foi sobre como está sendo a recuperação da cesária. "Tô me recuperando super bem... até esqueço que fiz cesárea, que tem um corte aqui. Não cheguei a ficar curvada sabe. Com muitas dores locais, claro que tomei remédios, mas tô sem tomar nada tem 1 semana."

"Na maternidade mesmo me recuperei bem... claro, aquela ajuda pra levantar e tal... mas quando cheguei em casa já estava mais independente. A cicatrização tá ótima, não levei pontos, é uma cola maravilhosona aí... eu tenho aflição de olhar hahaha, mas tá tudo indo bem!", detalhou.

Em seguida, Fernanda falou sobre um momento difícil que passou ainda na gestação. "Eu tava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza e comecei, orientada pela médica, tomar remédio... meio comprimido... e sigo assim", revelou.

Ela ressaltou que a ajuda da medicação foi muito importante. "Entender que estava mal ainda grávida, sendo que queria muito engravidar e tal, foi o mais difícil... a gente se culpa ÓBVIO e como SEMPRE! Que loucura... O bom é que tive muita lucidez pra perceber que tinha, sim, que começar medicação para inclusive não piorar o que poderia acontecer no Puerpério."

Já no puerpério, a apresentadora afirmou que está se sentindo bem, e chora de emoção por ter a filha em seus braços. "Por enquanto, estou bem! Muito apaixonada pela baby Mó e chorando mais de emoção. Ilesa é impossível passar...", completou.

