Jennifer Lopez e Ben Affleck estão morando separados afirma fonte

Site afirma que Ben Affleck e Jennifer Lopez estão vivendo separados; 'Tudo é briga', contou fonte próxima ao casal de celebridades

Em meio a rumores de separação cada vez maiores, Ben Affleck e Jennifer Lopez estão vivendo separados, embora ambos ainda morem em Los Angeles. De acordo com fontes da People, o casal já não mora mais junto, alimentando os rumores de divórcio.

De acordo com a fonte, o ator não estaria mais morando na casa do casal, mas sim em alguma de suas outras propriedades enquanto filma seu filme The Accountant 2. Enquanto Jennifer passou um tempo em Nova York nos últimos meses para filmar seu filme Kiss of the Spider Woman, promover o filme Atlas da Netflix e participar do Met Gala de 2024, do qual ela marcou presença sem Affleck ao seu lado.

Na última quinta-feira, 15, a cantora virou assunto da noite ao curtir uma publicação sobre relacionamento tóxico. Embora o post seja do dia 19 de março, não se sabe se a curtida de J-Lo é recente ou não, mas colocou ainda mais lenha na fogueira dos rumores de que ela e Affleck não seriam mais um casal.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, os rumores de que os artistas não estariam mais juntos aumentaram após o flagra de J-Lo na última quarta-feira, 15, quando a diva pop apareceu sozinha pela sétima semana consecutiva. A revista In Touch, por sua vez, crava que eles já estão prontos para dar entrada na separação.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão há meses frequentando terapia de casal

Outra fonte próxima ao casal afirmou que eles estão “há meses fora de sintonia”, mas também foram atrás de ajuda para resolver seus dilemas e estão indo a terapia de casal. A novidade sobre a terapia é um contraponto a outros relatos recentes vindos dos Estados Unidos de que os advogados do casal já teriam dado início aos seus trabalhos tendo em vista um possível divórcio.

“A Jen e o Ben estão tendo problemas no casamento”, contou a fonte. “Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê”.O contato disse que a artista está “muito focada no trabalho”: