Casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck teria chegado ao fim e crise vem à tona

Acabou? Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam ‘prontos para o divórcio’ após enfrentarem nova crise no casamento, afirma revista

Parece que o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck está com os dias contados. Segundo informações da revista Life & Style, o casal estaria "pronto para o divórcio" e já até teriam começado os trâmites para se mudarem após enfrentarem uma nova crise em sua união, que durou pouco menos de dois anos.

Jennifer e Ben, que reataram o relacionamento em abril de 2021 e se casaram em 2022 após um noivado conturbado em 2004, podem estar enfrentando novamente um período difícil. Segundo fontes da revista, apesar do amor e da ótima conexão entre a cantora e o ator, eles ‘simplesmente não conseguem fazer o relacionamento funcionar.’

No passado, Jennifer e Ben terminaram o noivado poucos dias antes do casamento devido à ‘pressão da fama’. Agora, o motivo do término parece ser diferente: "Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado. Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, disse a fonte.

“Não teria como durar”, a fonte ainda lamentou a separação. Em continuação, a revista também afirmou que Jennifer já está em busca de uma nova residência para deixar a mansão que dividia com o marido. Vale mencionar que essa não é a primeira vez que Lopez e Affleck enfrentam rumores de uma crise no casamento.

Segundo o jornal britânico The Sun, o casal estava com uma "dívida" milionária de cerca de US$ 20 milhões de dólares, por volta de R$100 milhões de reais. Jennifer e Ben estariam com problemas financeiros depois que pegaram um empréstimo para finalizar a compra de uma mansão no valor de US$61 milhões, cerca de R$313 milhões em Beverly Hills.

O casal comprou o novo imóvel no final do mês de maio do ano passado. No entanto, no mês de agosto, os dois fizeram uma hipoteca com um banco. Ainda segundo o veículo, o acordo feito entre o casal e o banco é de que o valor será pago em um intervalo de 30 anos. A mansão tem 12 quartos, 24 banheiros, complexo esportivo, garagem para 12 carros e estacionamento para mais 80 veículos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez fala sobre antigo relacionamento abusivo:

Antes de surgirem os rumores sobre o divórcio, Jennifer Lopez abriu seu coração no seu novo documentário para compartilhar as adversidades que enfrentou em sua vida afetiva, abordando os relacionamentos abusivos que marcam sua trajetória. A renomada cantora e atriz refletiu sobre experiências dolorosas ao longo de sua jornada amorosa.