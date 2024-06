Viviane Araújo estará no documentário de Belo, diz jornalista

Belo irá ganhar documentário sobre sua vida pessoal no Globoplay e sua ex-mulher, Viviane Araújo, estará na produção; saiba mais!

O cantor Belo irá ganhar um documentário sobre sua vida pessoal no Globoplay. Aos 50 anos, o pagodeiro está passando por uma nova fase em sua vida com o retorno ao grupo Soweto e sua separação de Gracyanne Barbosa. No entanto, o documentário contará com uma figura de seu passado: Viviane Araújo.

Segundo o jornalista Leo Dias, a dançarina estará presente no documentário com depoimento sobre seu relacionamento com o artista. Essa é a primeira vez que Viviane irá falar sobre o seu relacionamento com Belo em 17 anos desde seu término.

O empresário Guilherme Militão, atual marido de Viviane, não estava muito feliz com a participação da esposa no documentário. No entanto, segundo o jornalista, ela não pode recusar o convite da Globo em um momento tão importante de sua carreira de atriz, já que ela está com contrato assinado e papel garantido na próxima novelas das 19 horas na emissora.

Viviane Araújo e Belo foram casados entre 1998 e 2007. O término aconteceu por suspeitas de traição entre o cantor com a sua outra ex-esposa, Gracyanne Barbosa.

Tudo sobre o documentário de Belo

Belo irá ganhar um documentário na plataforma de streaming Globoplay, que relembrará sua jornada de 31 anos de carreira. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, transmitida pelo Fofocalizando, o cantor compartilhou que a atração chegará à plataforma em novembro deste ano. "E vão ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível", destacou.

Atualmente em turnê pelo Brasil com seu show solo e a apresentação comemorativa de 30 anos do Soweto, ele compartilhou que revisitou o passado para produzir o documentário. "Ali tem histórias da minha carreira e da minha vida pessoal. Mistura tudo! A gente tem de falar de prisão, da Viviane Araújo, da Gracyanne", disse ele.

Ainda no bate-papo, ele ressaltou que não vai esconder nada do público. "Vou falar de toda minha história, desde que era pequenininho, quando ganhei meu primeiro instrumento, até os dias de hoje! Não vai ser chapa branca", finalizou.