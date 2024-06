Juju Salimeni faz treino inusitado e impressiona ao levantar o noivo

Juju Salimeni sempre entrega tudo nos treinos e nesta segunda-feira não foi diferente. A famosa até mesmo levantou o noivo que pesa cerca de 100kg

Sem dúvidas, Juju Salimeni sempre entrega tudo quando o assunto é treino. E nesta segunda-feira, 24, não foi diferente. A influenciadora fez um treino inusitado ao lado do noivo Diogo Basaglia.

Na ocasião, o casal realizou diversos exercícios famosos usando o peso do parceiro como carga. E Juju impressionou ao conseguir levantar o amado, que pesa cerca de 100kg. Na legenda, a famosa ainda fez uma pergunta aos seguidores. "Quem vocês acham que mandou melhor? Manda para o seu parceiro (a) que vai fazer esse desafio com você", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Meta de relacionamento", escreveu uma seguidora. "Já quero tentar fazer", escreveu outra.

Recentemente, Juju revelou que está dedicada aos treinos para ganhar 4kg de massa muscular, já que no último Carnaval a beldade perdeu cerca de 10kg.

Foto rara

Nas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversas fotos em que exibe o físico sarado, fruto de muito exercício físico e dieta. Porém, recentemente a famosa quis mudar um pouco o foco de suas postagens e surpreendeu ao compartilhar fotos inéditas de sua infância. Ao pedirem que ela mostrasse cliques seus de bebê, a famosa chamou a atenção ao postar os cliques raros de quando era criança.

Matando a curiosidade dos seguidores, a ex-panicat publicou três registros. Em dois, ela apareceu de maiô brincando com um baldinho e em outra, a pequena Juju surgiu com a mãe toda arrumada com um look branco e com chapéu na cabeça.

"Eu era fofa", revelou ela as lembranças especiais, colando uma carinha de risada e um coração vermelho.

Quando o assunto é gravidez, Juju contou para a CARAS Digital que pretende fazer um ajuste nos hormônios para realizar o sonho de ser mãe. "Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.