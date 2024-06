Eliana escolhe bolsa rara de grife para trabalhar na Globo; saiba valor

A apresentadora Eliana compartilhou um vídeo nesta quinta-feira, 27, para anunciar sua entrada na Globo após sair do SBT

Eliana (51) aproveitou esta quinta-feira, 27, para anunciar que agora faz parte do time de apresentadores da Globo. A comunicadora, que passou os últimos 15 anos trabalhando no SBT, fez um vídeo especial para contar a novidade.

No registro, Eliana aparece pegando alguns objetos para ir trabalhar . Ela pega a chave do carro, o crachá da nova emissora e, em seguida, coloca no ombro uma bolsa. A CARAS Brasil apurou que a bolsa escolhida pela apresentadora é rara e de uma grife internacional.

O acessório é de uma linha vintage da Chanel, uma casa de moda francesa de luxo fundada em Paris, no ano de 1910. A bolsa faz parte da linha Chanel Vintage Sac Cordon, e pode ser encontrada em algumas cores como preto, bege e marrom.

Apesar disso, ela não está mais disponível para vendas no site oficial da marca, sendo encontrada apenas em sites de artigos de luxo. Em uma comunidade especializada em comercialização de bolsas, a versão mini do acessório custa US$ 945, cerca de R$ 5.200, na cotação atual.

Em outro site internacional, a versão média da bolsa foi estimada em US$ 845, cerca de R$ 4.600 —um pouco mais barata que a versão mini. Já a versão original do acessório é estimada em US$ 3.200, o que equivale a aproximadamente R$ 17.600.

Na legenda da publicação, Eliana compartilhou um trecho da tradicional canção de fim de ano da Globo, que sempre ganha um clipe com os funcionários da emissora. "Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou", escreveu.

Nos comentários, diversos colegas de trabalho, fãs e internautas deixaram os parabéns para a apresentadora. "Deusa do meu coração! Seja feliz! Muito feliz!", escreveu Nadja Haddad. "Sucesso, Eliana", desejou Beth Goulart.

CONFIRA ANÚNCIO DE ELIANA NO INSTAGRAM: